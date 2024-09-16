В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии

Posted 16 сентября, 12:14
Published 16 сентября, 12:14
Modified 16 сентября, 12:16
Updated 16 сентября, 12:16
В понедельник, 16 сентября, в рамках осенней сессии возобновилась работа комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению. На нем обсудили несколько важных тем.
Началось заседание с вопроса о назначении на должность мирового судьи и о том, чтобы привлекать к осуществлению такой деятельности судей в отставке. Всего рассмотрели пять кандидатур, двум из которых еще только предстоит запуск судейской карьеры.
Кроме того, в рамках заседания парламентарии обсудили дальнейшее преобразование районов Омской области в муниципальные округа. Такую процедуру предложили запустить для Большеуковского, Нижнеомского, Нововаршавского, Седельниковского, Азовского, Полтавского и Оконешниковского районов.
Следующим этапом заседания стало обсуждение информации областного министерства экономического развития о применении закона «О договорах и соглашениях Омской области». Депутатам представили данные о работе министерства в интересах подписания проектов соглашений Омской области с иностранными партнерами об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, соглашений о приграничном сотрудничестве региона с субъектами сопредельных государств. Также огласили сведения о заключенных соглашениях и о готовящихся проектах соглашений.
Также на повестке были вопросы управления и распоряжения собственностью Омской области, реализации госпрограммы «Управление общественными финансами и имуществом в Омской области» в части подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» в 2023 году. Депутаты областного парламента уделяют этому особое внимание, программа необходима для повышения эффективности управления имуществом в регионе.
Кроме того, контрольно-счетная палата региона отчиталась о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Семеноводческая станция Исилькульская» за 2022–2023 годы. Другими важными темами стали: информация о принятых мерах по устранению выявленных КСП нарушений финансово-хозяйственной деятельности БУ ОО «Омскоблстройзаказчик» и о перспективах развития учреждения «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова».
В финальной части заседания депутаты ознакомились с информацией «Об изменении федерального законодательства в июле — сентябре 2024 года по направлениям деятельности комитета Законодательного Собрания Омской области по собственности и о необходимости внесения изменений в областные законы» и «О проектах федеральных законов и обращениях законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, поступивших в комитет Законодательного Собрания Омской области по собственности в июле — сентябре 2024 года».