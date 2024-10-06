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Posted 6 октября, 14:12

Published 6 октября, 14:12

Modified 6 октября, 14:14

Updated 6 октября, 14:14

Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье

Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье

6 октября 2024, 14:12
Фото: gorod55.ru
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Магнитные бури близки к завершению.

По актуальным данным прогноза специалистов из Лаборатории солнечной астрономии, недомогания и утомляемость омичей, вызванная магнитными бурями, скоро пройдет сама собой: магнитный фон понемногу снижается и ко вторнику уже придет к нормальным значениям. Однако расслабляться все еще не стоит — период снижения будет сопровождаться колебаниями фона, а к концу недели на Омск обрушится новый скачок активности магнитосферы.

Еще чуть-чуть. Омичам рассказали, когда утихнет череда магнитных бурь
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Новость №2. Жуткая авария из-за лося.

К сожалению, воскресенье началось не с самых добрых новостей: в Омской области, на трассе Омск-Муромцево, из-за выскочившего на дорогу «сохатого» погибли сразу 4 человека — животному не удалось избежать удара об автомобиль, но его появление на трассе заставило водителя вырулить на встречную полосу, по которой в тот момент уже ехал другой автомобиль. В числе пострадавших оказался и 6-летний ребенок.

Из-за лося, вышедшего на трассу Омск-Муромцево, в ДТП погибли 4 человека
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Новость №3. Тенденции рынка среди омичей.

Рынок услуг, как оказалось, очень быстро адаптируется к современным веяниям и тенденциям, а некоторые омичи даже успевают зайти на него со своими предложениями в числе первых. Например, в Омске появилась возможность поручить выгул квадробера специально обученному человеку. К тому же, он работает практически во всех районах города:

Качественно и в любой локации. В Омске появилась услуга по выгулу квадроберов
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