Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье

К сожалению, воскресенье началось не с самых добрых новостей: в Омской области, на трассе Омск-Муромцево, из-за выскочившего на дорогу «сохатого» погибли сразу 4 человека — животному не удалось избежать удара об автомобиль, но его появление на трассе заставило водителя вырулить на встречную полосу, по которой в тот момент уже ехал другой автомобиль. В числе пострадавших оказался и 6-летний ребенок.