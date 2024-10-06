Радость метеозависимых, смертельное ДТП и выгул квадроберов. Омск в воскресенье

Posted 6 октября, 14:12
Published 6 октября, 14:12
Modified 6 октября, 14:14
Updated 6 октября, 14:14
По актуальным данным прогноза специалистов из Лаборатории солнечной астрономии, недомогания и утомляемость омичей, вызванная магнитными бурями, скоро пройдет сама собой: магнитный фон понемногу снижается и ко вторнику уже придет к нормальным значениям. Однако расслабляться все еще не стоит — период снижения будет сопровождаться колебаниями фона, а к концу недели на Омск обрушится новый скачок активности магнитосферы.
К сожалению, воскресенье началось не с самых добрых новостей: в Омской области, на трассе Омск-Муромцево, из-за выскочившего на дорогу «сохатого» погибли сразу 4 человека — животному не удалось избежать удара об автомобиль, но его появление на трассе заставило водителя вырулить на встречную полосу, по которой в тот момент уже ехал другой автомобиль. В числе пострадавших оказался и 6-летний ребенок.
Рынок услуг, как оказалось, очень быстро адаптируется к современным веяниям и тенденциям, а некоторые омичи даже успевают зайти на него со своими предложениями в числе первых. Например, в Омске появилась возможность поручить выгул квадробера специально обученному человеку. К тому же, он работает практически во всех районах города:
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