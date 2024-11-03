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Правонарушения

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2024
«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки
3 ноября, 09:12
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
25 августа, 03:40
«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд
9 июля, 08:17
«Пошалили». В Омске поездка с детьми на крыше машины едва не закончилась трагедией
Жители города заметили на улице кроссовер, из люка которого выглядывали дети.
25 апреля, 02:06
Лучше не есть. В омских хлебе, тортах и булочках нашли опасные бактерии
В магазинах сразу же прекратили продажу этой сомнительной продукции, а производителям вынесли предостережение.
19 марта, 12:09
Омичку с «божественными правами» заковали в наручники
5 марта, 03:46
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
12 февраля, 06:25
2023
Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав
Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна, однако доказать это не удалось.
14 сентября 2023, 11:29
Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках
21 августа 2023, 10:37
Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»
За минувший день в Омске активизировались выпивающие, мошенники и хулиганы. Правила дорожного движения нарушались 591 раз.
25 февраля 2023, 09:24
Защита Омска под защитой. За год омские медики сотни раз сами обращались за спасением
Многие омские бригады скорой помощи неспроста оснащены тревожными кнопками. В 2022 году медикам более 300 раз понадобилась защита.
2 января 2023, 10:23

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