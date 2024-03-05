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Published Сегодня, 03:46

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Updated Сегодня, 03:49

иллюстрация

Омичку с «божественными правами» заковали в наручники

5 марта 2024, 03:46
Фото: Город55
иллюстрация
Ее привлекли к административной ответственности сразу за 3 нарушения ПДД.

Вечером на улице Дианова инспекторы ДПС остановили автомобиль Nissan March, который не был зарегистрирован. За рулем находилась 53-летняя омичка. Женщина отказалась предоставить документы полицейским, а при погрузке автомобиля на эвакуатор — покинуть салон авто.

В результате чего стражи порядка применили силу и заковали нарушительницу в наручники. За неповиновение полиции Кировский суд назначил ей штраф — 4 тысячи рублей.

Также омичку привлекли к административной ответственности за нарушения: управление авто без госпошлин, без оформления и без документов, предусмотренных ПДД.

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