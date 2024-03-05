Омичку с «божественными правами» заковали в наручники

Вечером на улице Дианова инспекторы ДПС остановили автомобиль Nissan March, который не был зарегистрирован. За рулем находилась 53-летняя омичка. Женщина отказалась предоставить документы полицейским, а при погрузке автомобиля на эвакуатор — покинуть салон авто.