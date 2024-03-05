Омичку с «божественными правами» заковали в наручники

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:49
Updated Сегодня, 03:49
Вечером на улице Дианова инспекторы ДПС остановили автомобиль Nissan March, который не был зарегистрирован. За рулем находилась 53-летняя омичка. Женщина отказалась предоставить документы полицейским, а при погрузке автомобиля на эвакуатор — покинуть салон авто.
В результате чего стражи порядка применили силу и заковали нарушительницу в наручники. За неповиновение полиции Кировский суд назначил ей штраф — 4 тысячи рублей.
Также омичку привлекли к административной ответственности за нарушения: управление авто без госпошлин, без оформления и без документов, предусмотренных ПДД.