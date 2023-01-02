Защита Омска под защитой. За год омские медики сотни раз сами обращались за спасением

Медики не всегда самостоятельно могут справиться с «буйными» омичами. Бывает и такое, что медицинскую помощь приходится оказывать под конвоем. Люди не всегда заботятся о сохранении нервов медицинских работников, приезжающих на вызов. Могут не пускать к больным или выпрыгивать из кареты скорой помощи.