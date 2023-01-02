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Защита Омска под защитой. За год омские медики сотни раз сами обращались за спасением

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
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Омские медики обращались за помощью к росгвардейцам более 300 раз за год

Многие омские бригады скорой помощи неспроста оснащены тревожными кнопками. В 2022 году медикам более 300 раз понадобилась защита.

Пресс-служба омской Росгвардии сообщила, что в ведомство за прошедший год более 300 раз обращались за помощью медики.

Сигналы «тревога» больше 300 раз подавали бригады скорой помощи. Статистика за 2022 год такова: было пресечено более 60 правонарушений, связанных с медиками.

«Обеспечение безопасности медицинских работников — одна из приоритетных задач Росгвардии.​ Очень важно, чтобы врачи и другие сотрудники данной сферы при оказании помощи пациентам чувствовали себя защищенными», — подчеркнул офицер ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» подполковник Виталий Поляков.

На данный момент в Омской области более 100 автомобилей скорой помощи оборудованы тревожной кнопкой, ​ 537 объектов здравоохранения охраняются Росгвардией.

Медики не всегда самостоятельно могут справиться с «буйными» омичами. Бывает и такое, что медицинскую помощь приходится оказывать под конвоем. Люди не всегда заботятся о сохранении нервов медицинских работников, приезжающих на вызов. Могут не пускать к больным или выпрыгивать из кареты скорой помощи.

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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Статистика#Новости#Омская область#Росгвардия#Правонарушения#Медицина
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