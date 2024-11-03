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Posted 3 ноября, 09:12

Published 3 ноября, 09:12

Modified 3 ноября, 13:52

Updated 3 ноября, 13:52

иллюстрация

«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки

3 ноября 2024, 09:12
Фото: gorod55.ru. иллюстрация

Горожане недовольны УК, замуровавшей котят в подвале омской многоэтажки

Официальная страница мэра Омска в минувшую субботу стала полем ожесточенной дискуссии жителей дома на улице Мира, 163Б и представителей Госжилинспекции: причиной недовольства местных жителей стали «замурованные» в подвале дома кошки.

Официальная страница Сергея Шелеста в социальной сети «ВКонтакте» 2 ноября стала местом продолжительной дискуссии между жителями многоквартирного дома на улице Мира, представителей Госжилинспекции Омской области и директора благотворительного фонда помощи животным «Общий мир» — сообщение последней и спровоцировало бурный поток обсуждения судьбы животных, оказавшихся в ловушке из-за действий управляющей компании «Лукьяновка», на чьем балансе и находится жилой дом.

Как отметила в своем комментарии Елена Олюнина (директор фонда «Общий мир), в ее адрес поступило несколько сообщений от неравнодушных омичей о целом семействе кошек, оказавшихся заложником подвальных помещений — накануне сотрудники управляющей компании установили заглушки на вентиляционных продухах дома.

По словам представителя Госжилинспекции, отвечавшего на комментарии омичей, такие меры необходимы для соблюдения законодательства: решетки, устанавливаемые на отверстия, защищают дом от проникновения грызунов. Кроме того, представитель жилищной инспекции подчеркнул, что собственники квартир могут обратиться в управляющую компанию для доступа в подвал и отлова кошек.

Участники обсуждения с этой позицией не согласились: как отметил в своем комментарии пользователь La Risa, по этому поводу жильцы не раз обращались в УК — по словам участника обсуждений, специалисты «управляшки» были осведомлены о наличии животных в подвале, но все равно заблокировали все возможные ходы. Кроме того, пользователь отметил, что в УК не препятствуют жителям, но и кошек потом некуда будет «пристроить».

Скриншот одного из обращенийСкриншот одного из обращений
Скриншот одного из обращений. Фото: Официальная страница мэра Омска Сергея Шелеста (ВК/s.n.shelest)

Однако дальше конструктивного диалога у пользователей социальной сети с органами местной власти не вышло: большинству комментаторов представитель Госжилинспекции по Омской области отвечал аналогичным комментарием.

Тем не менее, горожане, присоединившиеся к обсуждениям отметили и другие «огрехи» в работе УК «Луьяновка»: по словам пользователя Mary Mary, какие-либо «дела» с управляющей компанией получается вести только при привлечении Госжилинспекции или даже полиции — как отметил пользователь, только в этом случае удается добиться более-менее качественных работ по необходимым адресам. Кроме того, другие участники обсуждения обратили внимание и на появление в квитанциях услуг, не относящихся к компетенции управляющей компании, а также на продолжительные попытки смены УК, обслуживающей дом.

Формальной «точкой» в бурном обсуждении стало сообщение Елены Олюниной: как отметила женщина, ей удалось связаться с директором УК «Лукьяновка», подтвердившим возможность доступа местных жителей в подвал жилого дома, однако вопрос размещения бездомных животных по-прежнему остается открытым — благотворительный фонд «Общий мир» готов проспонсировать кормление и стерилизацию животных, но решить проблему удастся только при помощи передержки и «добрых рук».

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой «нештатной ситуации» связанной с животными в домах омичей — например, причиной беспокойства целого дома стала яванская макака, проявлявшая серьезную агрессию к людям.

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#Илья Скобин#Общество#Полиция#Омск#Жители#Животные#Кошки#Управляющая компания#Новости#Правонарушения#Госжилинспекция#Подвал
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