«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки

Posted 3 ноября, 09:12
Published 3 ноября, 09:12
Modified 3 ноября, 13:52
Updated 3 ноября, 13:52
Официальная страница Сергея Шелеста в социальной сети «ВКонтакте» 2 ноября стала местом продолжительной дискуссии между жителями многоквартирного дома на улице Мира, представителей Госжилинспекции Омской области и директора благотворительного фонда помощи животным «Общий мир» — сообщение последней и спровоцировало бурный поток обсуждения судьбы животных, оказавшихся в ловушке из-за действий управляющей компании «Лукьяновка», на чьем балансе и находится жилой дом.
Как отметила в своем комментарии Елена Олюнина (директор фонда «Общий мир), в ее адрес поступило несколько сообщений от неравнодушных омичей о целом семействе кошек, оказавшихся заложником подвальных помещений — накануне сотрудники управляющей компании установили заглушки на вентиляционных продухах дома.
По словам представителя Госжилинспекции, отвечавшего на комментарии омичей, такие меры необходимы для соблюдения законодательства: решетки, устанавливаемые на отверстия, защищают дом от проникновения грызунов. Кроме того, представитель жилищной инспекции подчеркнул, что собственники квартир могут обратиться в управляющую компанию для доступа в подвал и отлова кошек.
Участники обсуждения с этой позицией не согласились: как отметил в своем комментарии пользователь La Risa, по этому поводу жильцы не раз обращались в УК — по словам участника обсуждений, специалисты «управляшки» были осведомлены о наличии животных в подвале, но все равно заблокировали все возможные ходы. Кроме того, пользователь отметил, что в УК не препятствуют жителям, но и кошек потом некуда будет «пристроить».
Однако дальше конструктивного диалога у пользователей социальной сети с органами местной власти не вышло: большинству комментаторов представитель Госжилинспекции по Омской области отвечал аналогичным комментарием.
Тем не менее, горожане, присоединившиеся к обсуждениям отметили и другие «огрехи» в работе УК «Луьяновка»: по словам пользователя Mary Mary, какие-либо «дела» с управляющей компанией получается вести только при привлечении Госжилинспекции или даже полиции — как отметил пользователь, только в этом случае удается добиться более-менее качественных работ по необходимым адресам. Кроме того, другие участники обсуждения обратили внимание и на появление в квитанциях услуг, не относящихся к компетенции управляющей компании, а также на продолжительные попытки смены УК, обслуживающей дом.
Формальной «точкой» в бурном обсуждении стало сообщение Елены Олюниной: как отметила женщина, ей удалось связаться с директором УК «Лукьяновка», подтвердившим возможность доступа местных жителей в подвал жилого дома, однако вопрос размещения бездомных животных по-прежнему остается открытым — благотворительный фонд «Общий мир» готов проспонсировать кормление и стерилизацию животных, но решить проблему удастся только при помощи передержки и «добрых рук».
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой «нештатной ситуации» связанной с животными в домах омичей — например, причиной беспокойства целого дома стала яванская макака, проявлявшая серьезную агрессию к людям.