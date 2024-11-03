«Такой стыд». Омичей возмутили действия УК, замуровавшей кошек в подвале многоэтажки

Тем не менее, горожане, присоединившиеся к обсуждениям отметили и другие «огрехи» в работе УК «Луьяновка»: по словам пользователя Mary Mary, какие-либо «дела» с управляющей компанией получается вести только при привлечении Госжилинспекции или даже полиции — как отметил пользователь, только в этом случае удается добиться более-менее качественных работ по необходимым адресам. Кроме того, другие участники обсуждения обратили внимание и на появление в квитанциях услуг, не относящихся к компетенции управляющей компании, а также на продолжительные попытки смены УК, обслуживающей дом.