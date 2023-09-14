Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В Калачинске местная жительница за рулем автомобиля Toyota Prius врезалась в «Ладу Гранта», затем наехала на бетонное ограждение, а после бросила машину и ушла. Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна. В салоне также находился ребенок. Видео с автолюбительницей опубликовали в паблике «Инцидент Омск».
Выяснилось, что ДТП произошло 3 сентября. Полицейские установили личность водителя. Ей оказалась 36-летняя местная жительница. Водительские права у женщины отсутствовали.
Когда нарушительницу задержали, то признаков опьянения у нее не обнаружили.
На женщину составили протоколы за оставление места ДТП, езду без прав, отсутствие страховки, повреждение дорожных сооружений.