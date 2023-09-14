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Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав

14 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области женщина устроила ДТП, врезалась в забор и бросила машину

Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна, однако доказать это не удалось.

В Калачинске местная жительница за рулем автомобиля Toyota Prius врезалась в «Ладу Гранта», затем наехала на бетонное ограждение, а после бросила машину и ушла. Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна. В салоне также находился ребенок. Видео с автолюбительницей опубликовали в паблике «Инцидент Омск».

Выяснилось, что ДТП произошло 3 сентября. Полицейские установили личность водителя. Ей оказалась 36-летняя местная жительница. Водительские права у женщины отсутствовали.

Когда нарушительницу задержали, то признаков опьянения у нее не обнаружили.

На женщину составили протоколы за оставление места ДТП, езду без прав, отсутствие страховки, повреждение дорожных сооружений.

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#Происшествия#ДТП#ПДД#Автомобиль#Ребенок#Правонарушения#Перекресток#Евгений Игишев#Опьянение
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