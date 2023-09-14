Устроила ДТП, врезалась в забор и бросила авто. Полицейские задержали омичку без прав

В Калачинске местная жительница за рулем автомобиля Toyota Prius врезалась в «Ладу Гранта», затем наехала на бетонное ограждение, а после бросила машину и ушла. Очевидцы утверждают, что водитель была пьяна. В салоне также находился ребенок. Видео с автолюбительницей опубликовали в паблике «Инцидент Омск».