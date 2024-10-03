До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание

В Омске школьники снова выбросили электросамокаты с набережной в Иртыш. Информация с приложенным видео появилась в паблике ВК «Омск Live». Напомним, что подобный инцидент случился в июле этого года. По социальным сетям разлетелось видео, на котором запечатлен молодой человек, выкидывающий электронное устройство прямо в реку с Комсомольского моста. После этого самокат подал сигнал о «нештатной ситуации». Парня оштрафовали на 35 тысяч рублей.