До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание

Posted 3 октября, 15:04
Published 3 октября, 15:04
Modified 3 октября, 17:19
Updated 3 октября, 17:19
В Омске школьники снова выбросили электросамокаты с набережной в Иртыш. Информация с приложенным видео появилась в паблике ВК «Омск Live». Напомним, что подобный инцидент случился в июле этого года. По социальным сетям разлетелось видео, на котором запечатлен молодой человек, выкидывающий электронное устройство прямо в реку с Комсомольского моста. После этого самокат подал сигнал о «нештатной ситуации». Парня оштрафовали на 35 тысяч рублей.
В компании Whoosh корреспонденту Города55 рассказали, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За перемещением всех электросамокатов регулярно следят, даже в тех случаях, когда транспорт находится не в аренде.
«Сервис Whoosh следит за соблюдением правил всеми доступными способами: получаем информацию о нарушениях от ГАИ и городской администрации, их фиксируют наши сервисные команды, работающие на улицах Омска, жители города присылают фото и видео в чат-бот. В числе прочего, мы мониторим социальные сети, публикации в медиа и СМИ. Каждый самокат нашего сервиса находится на постоянной связи с облачной платформой», — отметили в Whoosh.
После сбора информации и оценки ущерба представители компании обратятся в правоохранительные органы. Как показывает практика, в большинстве случаев нарушителей находят.
«В нашем договоре оферты предусмотрен штраф до 90 тысяч рублей в зависимости от того, какой ущерб причинен. К тому же, полиция обычно находит в таких действиях административные правонарушения, такие как вандализм и хулиганство. В конечном итоге правонарушители раскаиваются, потому что, как минимум, им это невыгодно финансово. Важно напомнить, что если кому-то вдруг мешают самокаты, достаточно сообщить об этом в поддержку сервиса. Тогда мы приедем и переместим устройство. Совершать противоправное действие в отношении собственности компании нет никакого смысла», — добавили в компании.
Кроме того, мы узнали, когда в Омске завершится сезон электросамокатов. По информации Whoosh, конкретной даты нет: самокаты будут доступны, пока на асфальте нет снега и наледи, а температура днем — выше нуля.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]