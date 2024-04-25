«Пошалили». В Омске поездка с детьми на крыше машины едва не закончилась трагедией

Posted Сегодня, 02:06
Published Сегодня, 02:06
Modified Сегодня, 02:08
Updated Сегодня, 02:08
В соцсетях появился ролик, на котором запечатлен кроссовер бирюзового цвета. Автомобиль ехал по омским улицам, а из люка в крыше выглядывали двое детей. Этот факт заинтересовал сотрудников региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД выяснили личность водителя, автомобилем управляла 42-летняя омичка. Женщина объяснила полицейским, что позволила своим детям «пошалить».
«О том, что подобные шалости могли закончиться трагично, она не задумывалась. Омичка пообещала впредь не допускать подобных правонарушений на дороге», — сообщили в Госавтоинспекции.
На нарушительницу завели административное дело за перевозку людей вне кабины автомобиля.