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Иллюстрация

«Пошалили». В Омске поездка с детьми на крыше машины едва не закончилась трагедией

25 апреля 2024, 02:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичку оштрафовали за перевозку детей на крыше автомобиля

Жители города заметили на улице кроссовер, из люка которого выглядывали дети.

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлен кроссовер бирюзового цвета. Автомобиль ехал по омским улицам, а из люка в крыше выглядывали двое детей. Этот факт заинтересовал сотрудников региональной Госавтоинспекции.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: vk.com

В ГИБДД выяснили личность водителя, автомобилем управляла 42-летняя омичка. Женщина объяснила полицейским, что позволила своим детям «пошалить».

«О том, что подобные шалости могли закончиться трагично, она не задумывалась. Омичка пообещала впредь не допускать подобных правонарушений на дороге», — сообщили в Госавтоинспекции.

На нарушительницу завели административное дело за перевозку людей вне кабины автомобиля.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Социальные сети#Автомобиль#Дети#Омичка#Трагедия#Правонарушения#Дорога#Госавтоинспекция
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