Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Пресс-служба УМВД омской области сообщила о том, как для ведомства прошли последние сутки. Всего в дежурные части поступило 1006 обращений о преступлениях и происшествиях. После проверок возбудили 49 уголовных дел, задержали 33 подозреваемых.
Удалось пресечь 704 правонарушения, среди которых: 13 эпизодов мелкого хулиганства, 50 фактов распития спиртного, 4 причинения побоев, 3 мелких кражи. 591 протокол составлен за нарушение ПДД. Среди этих случаев 18 — где водителей задержали за управление в нетрезвом виде. Всего было зафиксировано 60 ДТП. Один человек погиб, а 5 — получили травмы.
Неожиданно активизировались дистанционные мошенники. В регионе зафиксировали 12 фактов дистанционных хищений.
Например, 32-летний омич из Советского округа перевел почти 700 тыс. рублей телефонным мошенникам. Те представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что нужно срочно переводить сбережения на «безопасные счета».
20-летняя омичка потеряла 180 тыс. рублей на «инвестициях». На девушку вышел «наставник», якобы обучающий работать с фондовой биржей. Сначала она выполняла указания мошенника, но через 2 недели поняла, что стала жертвой обмана.