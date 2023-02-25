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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»

25 февраля 2023, 09:24
Фото: Город55
иллюстрация

Омская полиция задержала за сутки 50 пьяных на улицах и 18 за рулем

За минувший день в Омске активизировались выпивающие, мошенники и хулиганы. Правила дорожного движения нарушались 591 раз.

Пресс-служба УМВД омской области сообщила о том, как для ведомства прошли последние сутки. Всего в дежурные части поступило 1006 обращений о преступлениях и происшествиях. После проверок возбудили 49 уголовных дел, задержали 33 подозреваемых.

Удалось пресечь 704 правонарушения, среди которых: 13 эпизодов мелкого хулиганства, 50 фактов распития спиртного, 4 причинения побоев, 3 мелких кражи. 591 протокол составлен за нарушение ПДД. Среди этих случаев 18 — где водителей задержали за управление в нетрезвом виде. Всего было зафиксировано 60 ДТП. Один человек погиб, а 5 — получили травмы.

Неожиданно активизировались дистанционные мошенники. В регионе зафиксировали 12 фактов дистанционных хищений.

Например, 32-летний омич из Советского округа перевел почти 700 тыс. рублей телефонным мошенникам. Те представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что нужно срочно переводить сбережения на «безопасные счета».

20-летняя омичка потеряла 180 тыс. рублей на «инвестициях». На девушку вышел «наставник», якобы обучающий работать с фондовой биржей. Сначала она выполняла указания мошенника, но через 2 недели поняла, что стала жертвой обмана.

Омичке под видом подруги написали мошенники и попросили в долг денег
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#Омск#ДТП#Полиция#Мошенники#Пьяные водители#Арест#Правонарушения#Алкоголь#Хулиганство#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Дарья Зыкова
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