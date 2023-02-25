Сводка происшествий. Омичи за последние сутки массово «ушли в отрыв»

Удалось пресечь 704 правонарушения, среди которых: 13 эпизодов мелкого хулиганства, 50 фактов распития спиртного, 4 причинения побоев, 3 мелких кражи. 591 протокол составлен за нарушение ПДД. Среди этих случаев 18 — где водителей задержали за управление в нетрезвом виде. Всего было зафиксировано 60 ДТП. Один человек погиб, а 5 — получили травмы.