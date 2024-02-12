От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит

В ведомстве составили среднестатистический портрет неплательщика алиментов — это мужчина в возрасте 39 лет. Выяснилось, что самому молодому должнику 19 лет, а самому возрастному 69 лет. Также среди неплательщиков есть женщины, они составляют пятую часть от общего числа.