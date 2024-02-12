От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В Омской области от уплаты алиментов уклоняется 9 891 человек. Столько исполнительных производств было зарегистрировано на начало 2024 года, сообщили Городу55 в региональном ГУ ФССП. При этом около половины должников проживают в Омске. Общая сумма долга не известна.
«Предоставление общей суммы задолженности по алиментам в настоящее время является затруднительным в связи с отсутствием ведомственно-статистического учета по данному критерию», — рассказали приставы.
В ведомстве составили среднестатистический портрет неплательщика алиментов — это мужчина в возрасте 39 лет. Выяснилось, что самому молодому должнику 19 лет, а самому возрастному 69 лет. Также среди неплательщиков есть женщины, они составляют пятую часть от общего числа.
В службе судебных приставов рассказали, что почти каждый должник по алиментам не может выехать за границу, а каждого шестого ограничивают в праве водить автомобиль.
«За нарушения законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в невыполнении законных требований судебного пристава и неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей более двух месяцев, к административной ответственности привлечено 2/3 должников», — добавили приставы.
Нарушителей наказывают обязательными работами, штрафами или административным арестом. На 657 человек в настоящее время возбуждены уголовные дела.