«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Александр Артемов, спикер областного Законодательного собрания, объявил, что депутаты приняли решение изменить размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. При этом он подчеркнул, что никто не собирается «зверствовать» в этом вопросе.
«Размеры штрафов были предложены очень большие, с нашей точки зрения. Поэтому депутатским корпусом Законодательного собрания были приняты решения ограничиться повышением от 300 до 1000 рублей после первого нарушения и от 1500 до 2000 рублей — после второго и последующих. Может быть, человек безработный или это связано с лечением. Зверствовать никто не будет. Но вместе с этим к порядку нужно приучать», — объяснил Александр Артемов в эфире ГТРК «Иртыш».
При этом, по подсчетам депутатов Омского горсовета, ущерб бюджету от безбилетников может достигать 180 млн рублей.
Напомним, что в первом чтении были приняты поправки, увеличивающие штрафы для безбилетников. За первое нарушение штраф составит до 1 тысячи рублей, а за повторное — до 2 тысяч рублей. Также планировалось убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий.