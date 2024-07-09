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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:22

иллюстрация

«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд

9 июля 2024, 08:17
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам назвали окончательную сумму штрафа за безбилетный проезд

Ранее сообщалось, что сумма штрафа за первое нарушение составит 1 000 рублей, за повторное — от 700 до 2 000 рублей. Однако, по словам Александра Артемова, эти суммы будут меньше ожидаемых.

Александр Артемов, спикер областного Законодательного собрания, объявил, что депутаты приняли решение изменить размер штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. При этом он подчеркнул, что никто не собирается «зверствовать» в этом вопросе.

«Размеры штрафов были предложены очень большие, с нашей точки зрения. Поэтому депутатским корпусом Законодательного собрания были приняты решения ограничиться повышением от 300 до 1000 рублей после первого нарушения и от 1500 до 2000 рублей — после второго и последующих. Может быть, человек безработный или это связано с лечением. Зверствовать никто не будет. Но вместе с этим к порядку нужно приучать», — объяснил Александр Артемов в эфире ГТРК «Иртыш».

При этом, по подсчетам депутатов Омского горсовета, ущерб бюджету от безбилетников может достигать 180 млн рублей.

Напомним, что в первом чтении были приняты поправки, увеличивающие штрафы для безбилетников. За первое нарушение штраф составит до 1 тысячи рублей, а за повторное — до 2 тысяч рублей. Также планировалось убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий.

Штрафов недостаточно. В Омске за безбилетниками будут приглядывать частные охранники
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