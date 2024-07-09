«Приучать, а не зверствовать». В Омске определились со штрафами за безбилетный проезд

Напомним, что в первом чтении были приняты поправки, увеличивающие штрафы для безбилетников. За первое нарушение штраф составит до 1 тысячи рублей, а за повторное — до 2 тысяч рублей. Также планировалось убрать такую меру воздействия, как предупреждение, и ввести новую норму, которая позволит привлекать к рейдам сотрудников частных охранных предприятий.