Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Омске прокуроры решили проверить, насколько безопасны аттракционы в омских парках. Сотрудники надзорного ведомства обеспокоились рисками для жизни детей, отметили в пресс-службе омской прокуратуры.
Сообщается, что ранее в ходе проверок выявлено более 50 нарушений в работе организаций, которые занимаются предоставлением развлекательных услуг для несовершеннолетних. Для исправления ситуации прокуроры уже составили 6 представлений, вынесли 9 постановлений об административных правонарушениях и ограничились 2 предостережениями.
Проверки продолжаются, и теперь старший помощник прокурора города Омск Надежда Заровчатская, Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина и специалист Гостехнадзора Сергей Герасюк лично проверят, как соблюдают законодательство в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ».
Во время проверки специалисты оценят техническую готовность аттракционов к работе, проверят документы и изучат, насколько потребители информированы о мерах безопасности. Если в парке найдут нарушения, то администрация парка понесет наказание.
Напомним, в прошлом году в парке 30 лет ВЛКСМ у аттракциона «Орбита» во время движения взорвался гидроцилиндр, людей обрызгало маслом и исхлестало ветками деревьев. Позже с «Вихря» сорвалась женщина. Летом этого года на аттракционе «Гусеница» в том же парке ребенок ударился лицом об ручку карусели. В самом новом омском парке также случаются эксцессы: в первый же день работы парка на Зеленом острове вышел из строя аттракцион «Ураган».
Чтобы сократить риски, омские парки решили сократить часы работы аттракционов в сильную жару.