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Прокуроры в Омске заинтересовались безопасностью аттракционов

Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках

21 августа 2023, 10:37
Фото: 1MI

Прокуроры в Омске заинтересовались безопасностью аттракционов

Ведомство начало проверку в парке 30-летия ВЛКСМ.

В Омске прокуроры решили проверить, насколько безопасны аттракционы в омских парках. Сотрудники надзорного ведомства обеспокоились рисками для жизни детей, отметили в пресс-службе омской прокуратуры.

Сообщается, что ранее в ходе проверок выявлено более 50 нарушений в работе организаций, которые занимаются предоставлением развлекательных услуг для несовершеннолетних. Для исправления ситуации прокуроры уже составили 6 представлений, вынесли 9 постановлений об административных правонарушениях и ограничились 2 предостережениями.

Проверки продолжаются, и теперь старший помощник прокурора города Омск Надежда Заровчатская, Уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина и специалист Гостехнадзора Сергей Герасюк лично проверят, как соблюдают законодательство в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ».

Во время проверки специалисты оценят техническую готовность аттракционов к работе, проверят документы и изучат, насколько потребители информированы о мерах безопасности. Если в парке найдут нарушения, то администрация парка понесет наказание.

Напомним, в прошлом году в парке 30 лет ВЛКСМ у аттракциона «Орбита» во время движения взорвался гидроцилиндр, людей обрызгало маслом и исхлестало ветками деревьев. Позже с «Вихря» сорвалась женщина. Летом этого года на аттракционе «Гусеница» в том же парке ребенок ударился лицом об ручку карусели. В самом новом омском парке также случаются эксцессы: в первый же день работы парка на Зеленом острове вышел из строя аттракцион «Ураган».

Чтобы сократить риски, омские парки решили сократить часы работы аттракционов в сильную жару.

Днем не получится. Из-за жары сократили время работы аттракционов в омских парках
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