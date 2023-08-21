Развлечения с риском. Прокуроры заинтересовались аттракционами в омских парках

Напомним, в прошлом году в парке 30 лет ВЛКСМ у аттракциона «Орбита» во время движения взорвался гидроцилиндр, людей обрызгало маслом и исхлестало ветками деревьев. Позже с «Вихря» сорвалась женщина. Летом этого года на аттракционе «Гусеница» в том же парке ребенок ударился лицом об ручку карусели. В самом новом омском парке также случаются эксцессы: в первый же день работы парка на Зеленом острове вышел из строя аттракцион «Ураган».