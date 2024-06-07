Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Сегодня, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. Он сделал несколько важных заявлений, в том числе касающееся представителей «серебряного возраста».
Российский лидер поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий. Владимир Путин намерен увеличить размер социальной выплаты с 2025 года. Этот вопрос рассмотрят на сессии Госдумы. По информации президента, для этого имеются все ресурсы.
Индексировать пенсии для работающих пенсионеров предложил на ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После принятия закона социальные пенсии должны повысить на 7,5%. Предполагается, что это случится в апреле следующего года.