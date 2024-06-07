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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров

7 июня 2024, 12:59
Фото: gorod55.ru
Изменения для пожилых россиян вступят в силу с 2025 года. Подробности — в материале Города55.

Сегодня, 7 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин. Он сделал несколько важных заявлений, в том числе касающееся представителей «серебряного возраста».

Российский лидер поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий. Владимир Путин намерен увеличить размер социальной выплаты с 2025 года. Этот вопрос рассмотрят на сессии Госдумы. По информации президента, для этого имеются все ресурсы.

Индексировать пенсии для работающих пенсионеров предложил на ПМЭФ-2024 губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. После принятия закона социальные пенсии должны повысить на 7,5%. Предполагается, что это случится в апреле следующего года.

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