Президент Путин заявил об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Российский лидер поручил рассмотреть законопроект об индексации пенсий. Владимир Путин намерен увеличить размер социальной выплаты с 2025 года. Этот вопрос рассмотрят на сессии Госдумы. По информации президента, для этого имеются все ресурсы.