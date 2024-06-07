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Updated Сегодня, 05:36

ПСБ подписал ряд соглашений на площадке ПМЭФ для развития экономики субъектов

ПСБ подписал ряд соглашений на площадке ПМЭФ для развития экономики субъектов

7 июня 2024, 05:34
Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочие встречи и подписал двусторонние соглашения с руководством Омской и Воронежской областями, республикой Карелия и Еврейской автономной областью.

Соглашения направлены, подписанные на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума, направлены на социально-экономическое развитие регионов при участии банка в различных проектах и программах и будут способствовать развитию современных банковских технологий и инфраструктуры в каждом из них.

«ПСБ активно развивается в Омской области, где находится ряд крупных предприятий ОПК, и сотрудничество с регионом имеет для нас особое значение. Мы предлагаем населению и бизнесу широкий выбор современных финансовых и нефинансовых продуктов и услуг, открываем банковские офисы на предприятиях и предоставляем специальные условия для их сотрудников, а также реализуем проект по обеспечению работников ОПК доступным жильем. Соглашение позволит нам в партнерстве с Омской областью расширить участие ПСБ в важных для региона социальных программах, в том числе проектах благоустройства и развития территорий, повышения благополучия омичей, также мы готовы помочь в реализацию инвестиционного потенциала компаний и промышленных предприятий области», — прокомментировал подписание Петр Фрадков.
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