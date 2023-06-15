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Омская область подписала с Москвой соглашение о сотрудничестве

15 июня 2023, 11:34
Фото: 1MI
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Регионы будут обмениваться опытом в части социально-экономического, культурного и научного развития.

Омская область подписала с Москвой соглашение о межрегиональном взаимодействии на ближайшие 5 лет. Подробности 16 июня рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Начиная с этого года будем обмениваться опытом с правительством Москвы в части социально-экономического развития, участвовать в научно-практических конференциях и вместе сохранять культурное наследие нашей страны. Кроме того, продолжим сотрудничать со столичными промышленными предприятиями», — сообщил Хоценко.

Встреча главы региона и мэра Москвы Сергея Собянина состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице с 14 по 17 июня.

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