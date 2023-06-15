Омская область подписала с Москвой соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Омская область подписала с Москвой соглашение о межрегиональном взаимодействии на ближайшие 5 лет. Подробности 16 июня рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Начиная с этого года будем обмениваться опытом с правительством Москвы в части социально-экономического развития, участвовать в научно-практических конференциях и вместе сохранять культурное наследие нашей страны. Кроме того, продолжим сотрудничать со столичными промышленными предприятиями», — сообщил Хоценко.
Встреча главы региона и мэра Москвы Сергея Собянина состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице с 14 по 17 июня.