Поселят 150 тысяч человек. На месте омского аэропорта построят большой микрорайон

К реализации этого проекта смогут приступить не ранее 2028 года. Именно к этому сроку рассчитывают построить аэропорт в Федоровке. Стоимость нового авиаузла в Омской области составит более 43 млрд рублей. А вот объем инвестиций, который потребуется для строительства нового микрорайона, пока неизвестен.