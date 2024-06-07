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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:42

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Поселят 150 тысяч человек. На месте омского аэропорта построят большой микрорайон

7 июня 2024, 10:32
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

Территорию действующего омского аэропорта застроят кучей жилых многоэтажек

Планы воплотят в жизнь только после того, как будет построен и введен в эксплуатацию аэропорт в Федоровке.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился планами по развитию территории действующего аэропорта. После того как будет достроен и введен в эксплуатацию аэропорт в Федоровке (соглашение уже подписано, - прим. Ред.), на Левобережье освободятся внушительные площади.

Здесь, как сообщил Хоценко изданию ТАСС, хотят построить микрорайон на 6 млн «квадратов» жилья» для 150 тысяч человек.

«Что касается старого аэропорта Омск-Центральный, то президентом поддержана резолюция. Мы просили его передать аэродромную полосу в областную собственность для того, чтобы можно было там заниматься развитием большого микрорайона с жильем, с социальными объектами», — уточнил губернатор Омской области.

К реализации этого проекта смогут приступить не ранее 2028 года. Именно к этому сроку рассчитывают построить аэропорт в Федоровке. Стоимость нового авиаузла в Омской области составит более 43 млрд рублей. А вот объем инвестиций, который потребуется для строительства нового микрорайона, пока неизвестен.

Губернатор Хоценко подписал соглашение о строительстве аэропорта «Омск-Федоровка»
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Аэропорт#Многоквартирный дом#Омск-Федоровка#Новости#Омский аэропорт#Микрорайон#ПМЭФ#Виталий Хоценко#ПМЭФ-2024
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