Поселят 150 тысяч человек. На месте омского аэропорта построят большой микрорайон

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился планами по развитию территории действующего аэропорта. После того как будет достроен и введен в эксплуатацию аэропорт в Федоровке (соглашение уже подписано, - прим. Ред.), на Левобережье освободятся внушительные площади.
Здесь, как сообщил Хоценко изданию ТАСС, хотят построить микрорайон на 6 млн «квадратов» жилья» для 150 тысяч человек.
«Что касается старого аэропорта Омск-Центральный, то президентом поддержана резолюция. Мы просили его передать аэродромную полосу в областную собственность для того, чтобы можно было там заниматься развитием большого микрорайона с жильем, с социальными объектами», — уточнил губернатор Омской области.
К реализации этого проекта смогут приступить не ранее 2028 года. Именно к этому сроку рассчитывают построить аэропорт в Федоровке. Стоимость нового авиаузла в Омской области составит более 43 млрд рублей. А вот объем инвестиций, который потребуется для строительства нового микрорайона, пока неизвестен.