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участок под строительство

Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей

24 июня 2024, 04:10
Фото: ТГ-канал Виталия Хоценко
участок под строительство

К концу 2026 года в омском селе Лузино построят тепличный комплекс за 10 млрд

В селе Лузино Омского района построят тепличный комплекс площадью 20 гектаров, где будут выращивать огурцы и томаты. Общий объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2026 года.

Сегодня Виталий Хоценко сообщил, что в селе Лузино Омского района построят тепличный комплекс площадью 20 гектаров. Здесь будут выращивать огурцы и томаты. Объем производства составит 15 тысяч тонн в год.

«Приняли решение о предоставлении участка под строительство тепличного комплекса. Соглашение о реализации проекта мы заключили с группой компаний „Рост“ на полях ПМЭФ в начале июня», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Хоценко, реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Общий объем инвестиций в проект — 10 миллиардов рублей. Планируется, что предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2026 года.

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#Общество#Омск#Омская область#Инвестиции#Строительство#Новости#ПМЭФ#Лузино#Рост#Тепличный комплекс#Рабочие места
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