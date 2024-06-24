Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей

По словам Хоценко, реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Общий объем инвестиций в проект — 10 миллиардов рублей. Планируется, что предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2026 года.