Триста рабочих мест. В селе под Омском построят тепличный комплекс за 10 млрд рублей

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Сегодня Виталий Хоценко сообщил, что в селе Лузино Омского района построят тепличный комплекс площадью 20 гектаров. Здесь будут выращивать огурцы и томаты. Объем производства составит 15 тысяч тонн в год.
«Приняли решение о предоставлении участка под строительство тепличного комплекса. Соглашение о реализации проекта мы заключили с группой компаний „Рост“ на полях ПМЭФ в начале июня», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
По словам Хоценко, реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Общий объем инвестиций в проект — 10 миллиардов рублей. Планируется, что предприятие будет введено в эксплуатацию в конце 2026 года.