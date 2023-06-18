Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023

Уже не первый месяц Омская область помогает городу Стаханов в ЛНР. Нередко в СМИ мелькают новости о том, как омичи отправились туда помогать восстанавливать инфраструктуру после военных действий. Регион помогает организовать летний отдых в омских лагерях для детей из Новороссии, есть взаимодействие в сфере образования. Так, для школьников ЛНР на базе ОмГПУ и ОмГТУ были созданы свои образовательные программы. Переселенцам в Омской области помогают с поступлением в местные вузы и сузы.