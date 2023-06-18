Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023

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С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходил XXVI Международный экономический форум (ПМЭФ). В культурную столицу России съехались делегации из различных стран и регионов нашей страны, чтобы обсудить вопросы глобальной экономики. Участником этого масштабного делового мероприятия стала и Омская область. Члены облправительства во главе с врио губернатора Виталием Хоценко успели заключить несколько соглашений о сотрудничестве. Город55 собрал их в одну подборку:
Омская область будет развивать вместе с Чувашией промышленность и сельское хозяйство. Главы регионов обсудили также программы импортозамещения. Сейчас в Чувашию из области поставляют шины, синтетические каучуки, сыры, макароны и муку, продукцию машиностроения. Оттуда омичам взамен привозят картофель, молоко, мороженое, кондитерские изделия, деревообрабатывающие станки, строительные материалы и текстиль. После ПМЭФ-2023 поставки овощей и кондитерских изделий в регион должны увеличиться. Омичи в свою очередь будут отдавать больше молочки, макарон и муки. Помимо этого власти собираются прокладывать связь в сферах культуры, спорта и туризма.
После десятилетнего перерыва Омская область вернулась к торговле с Республикой. Туда поставляется оборудование машиностроения, красильные экстракты, изделия из пластмасс, каучук, резина, мебель. Теперь же сибирский регион готов дополнительно поставлять и зерно. В области каждый год производят больше трех млн тонн зерна, из которых примерно половина уходит за пределы региона. Сотрудничество с Южной Осетией будет также в научно-технической и социально-культурной сферах.
Подписанная программа сотрудничества Омской области и Москвы рассчитана до 2028 года. После ПМЭФ-2023 ожидаются совместные мероприятия в торгово-экономической, инвестиционной и социальной сферах, а также в области культуры и спорта. Помимо обмена опытом в сельском хозяйстве и экономике также важно перенять у столичных чиновников их подход в решении социальных вопросов.
В регионе нового партнера по итогу подписанного соглашения будет создан инжиниринговый центр. С его появлением в стране должно увеличиться количество высококлассных специалистов нефтехимической отрасли. Создание завода укрепит экономику обоих регионов, расширит количество рабочих мест и станет хорошим основанием для развития малого и среднего предпринимательства.
На ПМЭФ-2023 Хоценко договорился с главой ПСБ Петром Фрадковым о строительстве в Омске центра уличного баскетбола. Стороны договорились, что он появится в 2024 году. К делу подключится также Федерация баскетбола, с поддержкой которой в городе появится площадка как для любительских игр, так и для соревнований всероссийского уровня и сдачи нормативов ГТО. Центры уличного баскетбола есть уже в 12 российских регионах, и Омск станет очередным городом, где реализуют данный проект.
В рамках этого соглашения Омская область собирается наладить поставки в Ставропольский край. В ту сторону будут отправляться химическая продукция, молочные продукты, мясные, кондитерские изделия, макароны. Помимо этого регионы намерены развивать отношения в туристической, культурной и гуманитарной сферах. Новый партнер силен в аграрной отрасли, так что Омской области это принесет пользу в селекции, семеноводстве новых сортов сельхозкультур, а также поможет в организации теплиц.
Кроме того, согласно подписанному соглашению, вернувшиеся с СВО омские бойцы будут проходить реабилитацию на Кавказских Минеральных Водах.
Помимо кооперации предприятий и импортозамещения в промышленной области главы регионов договорились о взаимодействии в сферах туризма, культуры и спорта. Хоценко пообещал, что омичам откроется возможность побывать на Байкале, а иркутяне в свою очередь побывают в городе, где зародилось сибирское казачество.
Логистический потенциал Омской области вырастет после ПМЭФ-2023. С новыми договоренностями будет повышена конкурентоспособность железнодорожных контейнерных перевозок в регионе. Кроме того, с «Делом» планируется построить новые логистические комплексы и реконструировать уже имеющиеся. Согласно подписанному документу с группой компаний, стороны собираются запускать вместе новые логистические продукты и расширять грузовую базу региона.
На ПМЭФ-2023 правительство Омской области договорилось с представителями банка вместе газифицировать регион, модернизировать котельные в муниципальных районах и открыть специальные счета для зачисления субсидий. Помимо этого стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности, предпринимательства и туризма.
Уже не первый месяц Омская область помогает городу Стаханов в ЛНР. Нередко в СМИ мелькают новости о том, как омичи отправились туда помогать восстанавливать инфраструктуру после военных действий. Регион помогает организовать летний отдых в омских лагерях для детей из Новороссии, есть взаимодействие в сфере образования. Так, для школьников ЛНР на базе ОмГПУ и ОмГТУ были созданы свои образовательные программы. Переселенцам в Омской области помогают с поступлением в местные вузы и сузы.
В рамках сотрудничества с президентской платформой для омских школьников, студентов, начинающих предпринимателей и управленцев откроются новые возможности, чтобы заявить о себе и раскрыть потенциал. Например, для школьников проводится конкурс «Большая перемена», для студентов — конкурс «Твой ход», олимпиада «Я — профессионал», а также программа развития «Другое дело». Управленцам «Россия — страна возможностей» предлагают участие в конкурсах «Лидеры России», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» и «Мастера гостеприимства». Победители могут поступить в университет без экзаменов, пройти стажировку или устроиться в престижную компанию, реализовать собственный проект и получить многое другое.
Регионы будут укреплять связи в экономической, научно-технической, гуманитарной и социальной сферах. Так, Омская и Тульская области намерены обмениваться опытом по обрабатывающим производства, ОПК, сельскому хозяйству, туризму. Сейчас из Омской области в ту сторону возятся продукция нефтехимической отрасли, изделия из металлов, продовольственные и непродовольственные товары. Оттуда же к нам в регион поставляют в основном комбикорм и стройматериалы. Партнеры также будут делиться эффективными практиками в сферах госуправления, социальной, инвестиционной политики.
Регионы собираются увеличивать взаимные поставки в АПК и нефтехимическом комплексе. В рамках сотрудничества с Республикой будут проводиться торгово-экономические миссии, выставки, семинары, творческие и спортивные мероприятия. Партнеры планируют также тесно работать в научной сфере, проводить технологическое обучение молодого поколения.
1. Создание в Омской области современного тепличного хозяйства;
2. Перспективы сотрудничества Омской области с Республикой Беларусь;
3. Открытие на севере региона нового лесоперерабатывающего предприятия;
4. Строительство современных жилых комплексов в Омской области компанией «ЮгСтройИнвест».