Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на ПМЭФ -2023

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на ПМЭФ -2023. Форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.
В эти дни запланированы:
Кроме того, Виталий Хоценко примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023 с участием Владимира Путина.
Тажке на форуме обсудят вопросы развития в Омской области проектов в сфере теплиц, создания спортивных объектов, разработку новых высокотехнологичных продуктов для промышленности и логистические проекты.