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Виталий Хоценко возглавил омскую делегацию на ПМЭФ -2023

14 июня 2023, 11:49
Фото: pravdnr.ru
Виталий Хоценко
Международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщили, что Виталий Хоценко возглавил делегацию Омской области на ПМЭФ -2023. Форум проходит с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге.

В эти дни запланированы:

  • официальные и деловые контакты;
  • подписание соглашений;
  • встречи и переговоры с представителями федеральных структур, российских регионов и дружественных зарубежных государств, а также топ-менеджерами крупных отечественных компаний;
  • участие в открытии коллективного выставочного стенда сибирских регионов под брендом «Большая Сибирь»;
  • презентации экономического потенциала региона.

Кроме того, Виталий Хоценко примет участие в пленарном заседании ПМЭФ-2023 с участием Владимира Путина.

Тажке на форуме обсудят вопросы развития в Омской области проектов в сфере теплиц, создания спортивных объектов, разработку новых высокотехнологичных продуктов для промышленности и логистические проекты.

Сопровождение омской делегации на ПМЭФ-2023 обойдется в 4 млн рублей
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#Омск#Делегация#Виталий Хоценко#ПМЭФ#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Экономика#Ксения Карагодина
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