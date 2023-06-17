Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск

Как стало известно Городу55, рабочие ждут зарплату две недели, однако есть и те, кому не платят вот уже два месяца. По этой причине сотрудники привлеченной компании перестали ходить на работу со вчерашнего дня. Генподрядчиком Красногорского гидроузла является ООО «МежРегионСтрой». Руководство объясняет рабочим, что они не могут выдать зарплату из-за того, что якобы областное правительство (заказчик строительства) не выделяет средства. Однако в региональном минтрансе объяснили, что задолженности перед подрядчиком нет, ему выплатили весь объем за фактически проделанные работы. Сотрудники из-за задержки зарплаты намерены обращаться в суд.