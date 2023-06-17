Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Изображение материала

Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск

17 июня 2023, 15:41
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Министр обороны РФ посетил «Омсктрансмаш»

Глава минобороны России Сергей Шойгу посетил оборонно-промышленное предприятие, на котором создаются танки и тяжелые огнеметные системы. Он проверил, чем оснащен завод и как его сотрудники укладываются в сроки по государственному оборонному заказу. Федеральный гость также поинтересовался, доработали ли бронемашины в плане безопасности и когда их отправят в зону СВО. Шойгу также поручил расширить производство, чтобы помогать бойцам на передовой.

Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
Узнать подробнее

Новость № 2. Строители Красногорского гидроузла не вышли на работу из-за задержки зарплаты

Как стало известно Городу55, рабочие ждут зарплату две недели, однако есть и те, кому не платят вот уже два месяца. По этой причине сотрудники привлеченной компании перестали ходить на работу со вчерашнего дня. Генподрядчиком Красногорского гидроузла является ООО «МежРегионСтрой». Руководство объясняет рабочим, что они не могут выдать зарплату из-за того, что якобы областное правительство (заказчик строительства) не выделяет средства. Однако в региональном минтрансе объяснили, что задолженности перед подрядчиком нет, ему выплатили весь объем за фактически проделанные работы. Сотрудники из-за задержки зарплаты намерены обращаться в суд.

Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Узнать подробнее

Новость №3. Хоценко намерен построить аэропорт Омск-Федоровка в течение ближайших пяти лет

Об этом он сообщил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Врио губернатора Омской области планирует реализовать проект до 2028 года. Первостепенно перед региональным правительством стоит задача выйти на концессионное соглашение. Виталий Хоценко сказал, что «по-хорошему» лучше это сделать до окончания 2023 года. Ранее бывший глава региона Александр Бурков сообщал, что уже есть инвесторы для этого проекта, но конкретных имен он не озвучивал.

Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федоровка до 2028 года
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Виталий Хоценко#Сергей Шойгу#Омская область#Омск#Новости#Итоги дня#Общество#Политика#Строительство#Город#Бизнес#Омсктрансмаш#ООО МежРегионСтрой#Красногорский гидроузел#Аэропорт#Омск-Федоровка#Инвесторы#Задержка заработной платы#ПМЭФ#ПМЭФ-2023
Подпишитесь
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Сегодня, 03:12
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
Сегодня, 05:38
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
Сегодня, 06:00
Омск сравнялся с Москвой в рейтинге мегаполисов по доступности культуры
Сегодня, 07:40
В Омске проблемный дом по улице Перелета с 324 дольщиками достроят за 597 млн рублей
Сегодня, 06:40
Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федоровка до 2028 года
Сегодня, 11:47