Приезд Шойгу, проблемы на гидроузле и вновь аэропорт Омск-Федоровка. Субботний Омск

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
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Updated Сегодня, 15:43
Глава минобороны России Сергей Шойгу посетил оборонно-промышленное предприятие, на котором создаются танки и тяжелые огнеметные системы. Он проверил, чем оснащен завод и как его сотрудники укладываются в сроки по государственному оборонному заказу. Федеральный гость также поинтересовался, доработали ли бронемашины в плане безопасности и когда их отправят в зону СВО. Шойгу также поручил расширить производство, чтобы помогать бойцам на передовой.
Как стало известно Городу55, рабочие ждут зарплату две недели, однако есть и те, кому не платят вот уже два месяца. По этой причине сотрудники привлеченной компании перестали ходить на работу со вчерашнего дня. Генподрядчиком Красногорского гидроузла является ООО «МежРегионСтрой». Руководство объясняет рабочим, что они не могут выдать зарплату из-за того, что якобы областное правительство (заказчик строительства) не выделяет средства. Однако в региональном минтрансе объяснили, что задолженности перед подрядчиком нет, ему выплатили весь объем за фактически проделанные работы. Сотрудники из-за задержки зарплаты намерены обращаться в суд.
Об этом он сообщил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Врио губернатора Омской области планирует реализовать проект до 2028 года. Первостепенно перед региональным правительством стоит задача выйти на концессионное соглашение. Виталий Хоценко сказал, что «по-хорошему» лучше это сделать до окончания 2023 года. Ранее бывший глава региона Александр Бурков сообщал, что уже есть инвесторы для этого проекта, но конкретных имен он не озвучивал.