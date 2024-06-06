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РЭО будет создавать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

РЭО будет создавать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

6 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и правительство Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Соглашение было заключено 6 июня в рамках ПМЭФ. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев официально подписали документ.

Денис Буцаев заявил, что Тульская область является ведущим регионом по объемам и срокам создания мощностей по переработке ТКО и готова досрочно прийти к достижению целевых показателей 2030 года в России. Он также отметил, что новое соглашение акцентирует внимание на иных типах отходов, что поспособствует созданию кластера перерабатывающих предприятий, которые смогут использовать вторичное сырье для производства новых видов продукции.

Соглашение предполагает сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, связанных с накоплением, обработкой и утилизацией отходов, а также созданием и реконструкцией предприятий, которые будут использовать вторичное сырье в производстве.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что Российский экологический оператор играет ключевую роль в совершенствовании системы обращения с ТКО в Тульской области и создании новых объектов, соответствующих экологическим стандартам. Он заверил, что правительство Тульской области продолжит плодотворное сотрудничество с РЭО.

На встрече также обсуждались подробности инвестиционного проекта по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Узловском районе Тульской области, планы по проведению отраслевого мероприятия в регионе в июле 2024 года и запуск комплекса переработки отходов в Туле.

#Общество#ПМЭФ
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