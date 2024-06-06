РЭО будет создавать кластер перерабатывающих предприятий в Тульской области

Денис Буцаев заявил, что Тульская область является ведущим регионом по объемам и срокам создания мощностей по переработке ТКО и готова досрочно прийти к достижению целевых показателей 2030 года в России. Он также отметил, что новое соглашение акцентирует внимание на иных типах отходов, что поспособствует созданию кластера перерабатывающих предприятий, которые смогут использовать вторичное сырье для производства новых видов продукции.