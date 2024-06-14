Омск в «цифре»

Разобравшись с «цифровой прокачкой» уже точно можно сказать, что за электроникой будущее: человека, конечно, пока заменить ей не под силу, но в стандартизированных операциях программам равных уже не осталось. А значит, со временем «человеческий фактор» перестанет влиять на социум и экономику. Омск к этому уже точно готов: на международном уровне звучат заявления о том, что Омская область — технологически зрелый регион, готовый к внедрению «цифры» во многих отраслях работы. Весь необходимый для этого потенциал и материальная база уже заложены.