Омск в «цифре»

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Чем лучше налажены процессы, тем выше отдача на каждом этапе, что сказывается на результате. А от результата зависит и репутация, которая и привлекает новых, «больших» клиентов. Поэтому «цифровая прокачка» бизнеса, государства и даже людей — это необходимо и неизбежно, ведь прогресс ждать не любит.
Кстати, совсем недавно на полях ПМЭФ губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заключили соглашение: в регионе будет более активно вестись работа над приложениями, сервисами и платформами для граждан. Вдобавок к этому усилится подготовка ИТ-кадров, а в 2025 году в Омске пройдет масштабная «Цифровая прокачка» по Сибири.
В осуществлении таких объемных процессов очень важна коммуникация заинтересованных людей. С каждым годом становится все больше публичных мероприятий, где все участники цифровой трансформации могут обсудить ключевые приоритеты. Одним из последних таких мероприятий в Омске стала «Цифровая прокачка региона» — стратегическая сессия, собравшая за одним столом как представителей власти, так и крупных «игроков» цифрового рынка: «Росатом», «МТС», «Сбер», «Ростех», «Яндекс» — и это еще не все компании, чьи представители участвовали в обсуждениях. Организатором события выступают АНО «Цифровая экономика» и правительство субъекта РФ. В обсуждениях, прошедших в Омске, главными темами стали «Строительство», «Городская среда и ЖКХ», «Транспорт и логистика» и по каждой из них были предложены кое-какие инициативы.
По этому вопросу есть сразу несколько инициатив: подготовка компетентных кадров, повышение эффективности управления городскими территориями при помощи ГИСОГД (государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности) и создание регионального центра компетенций для обеспечения цифровизации строительной отрасли.
В предложенных инициативах Город55 разбирался подробнее: казалось бы, как можно цифрофизировать строительство? На кое-какие мысли натолкнул комментарий Елены Звонаревой — советника министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.
«Мы услышали и увидели в процессе работы отношение людей, которые разбирают на молекулы все составляющие, чтобы на практике уже не просто обсуждать, а начинать применять все доступные цифровые инструменты, в том числе в строительной отрасли. С учетом того, что совокупный вклад стройки вместе с ЖКХ в ВВП страны составляет порядка 13%, такая включенность может показать эффекты уже в ближайшее время. Проведение подобных мероприятий также меняет культуру работы и отношение к изменениям, что впоследствии влечет колоссальные эффекты для региона», — отметила Елена Звонарева, выступившая модератором секции «Цифровой прокачки».
Получается, что цифровизация строительства заключается не в «электронных лопатах», а в оптимизации всех промежуточных процессов, которые потребляют огромное количество времени и человеческих ресурсов.
В компании «Экзон» Городу55 рассказали, что развитие этого рынка «подстегнули» последние два года, когда доступ ко многим важным для строителей и архитекторов программам был потерян. Сейчас электронные решения для стройки становятся все востребованнее: все же, это коммерческий продукт, и показатели выручки-прибыли показывают его «историю успеха» среди потребителей. К тому же строительство — это очень престижный сегмент экономики, где «случайным» людям просто не доверяют.
Город55 заглянул в документы ФНС, находящиеся в открытом доступе. В 2023 году «Экзон» принес своим владельцам 678,2 млн рублей выручки, из которых 221,7 млн — чистая прибыль. Если сравнивать с цифровыми решениями от других компаний, то это самый высокий результат. Относительно годовой динамики продукт показал 36% роста прибыли по сравнению с отчетностью за 2022 год. В компании, к слову, многих данных не раскрыли, но по состоянию на декабрь 2023 года абонентами «Экзона» являлись 5 тыс компаний. Сейчас к решениям «Экзон» подключено больше 30 тысяч человек и 15 тысяч клиентов.
В строительстве «небольшого» объекта на 20 тысяч квадратных метров в год уходит, в среднем, 7,3 млн рублей — в эту сумму входит оплата труда персонала и аренда оборудования. Строительные материалы тоже регулярно «прибавляют» в стоимости: в 2023 году самые «популярные» материалы подорожали минимум на 9%.
По данным Кирилла Полякова, управляющего партнера Incepta Group, один день простоя обойдется застройщику порядка 10 млн рублей. А в среднем по России задержка сдачи в эксплуатацию составляет 7-8 месяцев. Как итог: простой одного многоквартирного дома обойдется в 2 миллиарда рублей, если считать по «нижней» границе задержки. Естественно, эту задержку оплатят те, кто в дальнейшем и приобретет квартиры, но на цене это скажется в любом случае.
Получается, что решить большинство подобных проблем можно переносом документооборота, контроля работ и согласований в электронную среду, которая может и должна быть связана со всеми контролирующими органами, например Госстройнадзором. Опыт внедрения подобных решений уже есть, и его можно считать положительным: на стройплощадках, где уже используют «цифру», необходимая документация составляется в 2 раза быстрее, а время на проверку всех бумаг сократилось в 5 раз. При участии электронных решений снижается и общее количество документов — в шестикратном объеме.
В этой сфере специалисты и власти наметили несколько важных инициатив, направленных на заботу о жилом фонде Омска и области. Во-первых, собрания собственников жилья могут стать удобнее — их предложили перевести в электронный формат, что однозначно скажется на количестве собраний и их участников. Во-вторых, идея открытого интерфейса сбора предложений и голосования граждан, а также доступного информирования, все еще актуальна. Все это будет только на руку омичам, ведь пройти электронную регистрацию, оставить свои данные и подтвердить подачу документа или своего голоса куда проще, чем оббегать инстанции с увесистой кипой бумаг и справок.
Также в электронной среде найдется место и для среды городской: через цифровые сервисы на коммунальные аварии и загрязнение воздуха обратят внимание в разы быстрее. Капитальный ремонт тоже может занять свое место в электронных сервисах: как минимум, сведения о ремонте жилого фонда станут прозрачнее и доступнее для многих, как максимум — ремонт будет проводиться гораздо оперативнее.
Здесь инициатив чуть меньше, но некоторые идеи уже знакомы омичам. Например, «Омка» и оплата проезда картами. Постепенно ведутся работы над повышением удобства работы этих систем, и одно из последних новшеств — валидаторы — уже потихоньку появляется в омском транспорте. И весьма вероятно, что эта работа продолжится и на других уровнях — в рамках «Цифровой прокачки» эксперты обсуждали перспективы повышения качества пассажироперевозок за счет цифровизации и усиления контроля транспорта (кто знает, может быть «машинное зрение» будет искать «зайцев»?).
Другие предложения направлены на совершенствование безопасности и пропускной способности дорожного движения: например, обустройство системы мониторинга состояния дорожного покрытия, что позволит отремонтировать гораздо больше дорог — причем те участки, которые и нуждаются в обслуживании, без переработок. Также предполагается учредить «Центр организации дорожного движения», что может увеличить пропускную способность городской дорожной сети.
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Разобравшись с «цифровой прокачкой» уже точно можно сказать, что за электроникой будущее: человека, конечно, пока заменить ей не под силу, но в стандартизированных операциях программам равных уже не осталось. А значит, со временем «человеческий фактор» перестанет влиять на социум и экономику. Омск к этому уже точно готов: на международном уровне звучат заявления о том, что Омская область — технологически зрелый регион, готовый к внедрению «цифры» во многих отраслях работы. Весь необходимый для этого потенциал и материальная база уже заложены.