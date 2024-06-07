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Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ

Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ

7 июня 2024, 09:16
Фото: Правительство Омской области
В рамках форума губернатор Виталий Хоценко и гендиректор компании «Российский экологический оператор» подписали соглашение о сотрудничестве.

Сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО.

«Договорились о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и подписали соглашение с генеральным директором компании Денисом Петровичем Буцаевым. Совместно будем заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта „Экология“», — рассказал Хоценко.

Губернатор также отметил, что Омская область получит поддержку для создания новых комплексов по переработке отходов на территории региона.

Виталий Хоценко принял участие в дискуссии о перспективах инженерного образования
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#Анастасия Баянова#Экология#Омск#Омская область#Сотрудничество#Новости#Экология55#ПМЭФ#Сотрудники#ПМЭФ-2024#Российский экологический оператор
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