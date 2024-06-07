Хоценко договорился о сотрудничестве с Российским экологическим оператором на ПМЭФ

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Сегодня, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подписали соглашение о реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО.
«Договорились о сотрудничестве с Российским экологическим оператором и подписали соглашение с генеральным директором компании Денисом Петровичем Буцаевым. Совместно будем заниматься реализацией инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках президентского национального проекта „Экология“», — рассказал Хоценко.
Губернатор также отметил, что Омская область получит поддержку для создания новых комплексов по переработке отходов на территории региона.