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Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
17 октября, 12:21
Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели
8 октября, 07:03
Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды
3 октября, 09:45
Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области
Впереди следующий этап с укреплением обочин и установкой дорожных знаков.
2 октября, 06:15
Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей
1 октября, 05:45
До +20! Мощное потепление идет в Омскую область
26 сентября, 07:21
Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится
25 сентября, 10:23
На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет
24 сентября, 06:48
Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
20 сентября, 05:46
Воды по колено и гниющий урожай. Как выглядят затопленные дачи в омском Осташково
10 сентября, 02:06
Снова пандемия? Омичам назвали мрачные прогнозы по коронавирусу на осень
28 августа, 06:06
2022
Стало известно, когда в Омскую область придет мощное похолодание
Прогноз погоды по данным портала Ventusky.com.
6 октября 2022, 06:01
Клубника в октябре. Садовод из Новокузнецка показала клубнику, цветущую в снегу
Женщина посадила необычный сорт у себя на огороде и была удивлена результату.
3 октября 2022, 11:14

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