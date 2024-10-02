Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области

Posted 2 октября, 06:15
Published 2 октября, 06:15
Modified 2 октября, 06:45
Updated 2 октября, 06:45
В Омской области продолжают реализацию президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, отремонтирован очередной участок трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково.
За 2024 год дорожникам удалось отремонтировать дорожное полотно на участке 40-45 км. Сейчас специалисты приводят в порядок участок 64 — 65 км.
«Продолжаем ремонт участка дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Обновляем трассу благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал глава региона.
Работы выполняются сотрудниками подрядной организации ООО «СибРос». В настоящий момент выполнено фрезерование деформированного слоя асфальтобетонного покрытия, укреплено основание с добавлением цемента, обустроено два слоя асфальтобетонного покрытия.
Но это еще не окончательные результаты. Подрядчику предстоит укрепить обочины, поставить новые дорожные знаки и нанести на асфальтовое покрытие свежую разметку, которую будет хорошо видно даже с далекого расстояния. Уже в середине октября дорожники планируют завершить работы.
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