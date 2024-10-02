Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области

Но это еще не окончательные результаты. Подрядчику предстоит укрепить обочины, поставить новые дорожные знаки и нанести на асфальтовое покрытие свежую разметку, которую будет хорошо видно даже с далекого расстояния. Уже в середине октября дорожники планируют завершить работы.