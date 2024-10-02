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Posted 2 октября, 06:15

Published 2 октября, 06:15

Modified 2 октября, 06:45

Updated 2 октября, 06:45

Иллюстрация

Обновили асфальт. Хоценко рассказал про ремонт трассы в Омской области

2 октября 2024, 06:15
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Впереди следующий этап с укреплением обочин и установкой дорожных знаков.

В Омской области продолжают реализацию президентского нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Как рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко, отремонтирован очередной участок трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково.

За 2024 год дорожникам удалось отремонтировать дорожное полотно на участке 40-45 км. Сейчас специалисты приводят в порядок участок 64 — 65 км.

«Продолжаем ремонт участка дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Обновляем трассу благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал глава региона.
Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Омской области

Работы выполняются сотрудниками подрядной организации ООО «СибРос». В настоящий момент выполнено фрезерование деформированного слоя асфальтобетонного покрытия, укреплено основание с добавлением цемента, обустроено два слоя асфальтобетонного покрытия.

Но это еще не окончательные результаты. Подрядчику предстоит укрепить обочины, поставить новые дорожные знаки и нанести на асфальтовое покрытие свежую разметку, которую будет хорошо видно даже с далекого расстояния. Уже в середине октября дорожники планируют завершить работы.

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Губернатор#Дорожные знаки#Новости#Октябрь#Разметка#Виталий Хоценко#Федеральный проект#Ремонт трассы
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