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Posted 1 октября, 05:45

Published 1 октября, 05:45

Modified 1 октября, 05:57

Updated 1 октября, 05:57

Иллюстрация

Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей

1 октября 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, какая погода ждет омичей в октябре 2024 года

Отклонения от показателей за несколько лет почти нет. Осень обещает быть суровой и холодной, с затяжными дождями.

Согласно данным Гидрометцентра России, в октябре 2024 года в Омске ожидается температура воздуха, которая будет близка к норме. Средняя температура составит около 3,8°C. Изменения от нормы могут составить +1.4°C, что говорит о небольшом потеплении в сравнении с предыдущими годами.

Что касается осадков, то норма для октября составляет 33 мм. Прогнозируется высокая вероятность осадков — около 90%, что указывает на возможность дождливых дней в течение месяца. В целом, октябрь в Омске обещает быть прохладным и дождливым, как это и бывает осенью.

Распределение осадков по регионамРаспределение осадков по регионам
Распределение осадков по регионамРаспределение осадков по регионам
Распределение осадков по регионам. Фото: Гидрометцентр России

Также синоптики поделились прогнозом для юго-западной части Сибирского федерального округа, в составе которого и Омская область. Ночью температура будет колебаться в пределах -3…2°C, а днем составит 5…10°C. В периоды похолодания ночные температуры могут опуститься до -13…-8°C, а дневные — до -7…-2°C.

Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1…4°C, что соответствует аномалии в +1.5°C по сравнению с нормой.

Прогноз преобладающей температуры по регионамПрогноз преобладающей температуры по регионам
Прогноз преобладающей температуры по регионам. Фото: Гидрометцентр

Что касается осадков, их количество составит от 8 до 52 мм, что находится в пределах нормы для данного времени года. Октябрь в Сибирском федеральном округе ожидается прохладным, с характерными для осени осадками.

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#Кристина Антоносян#Погода#Омск#Потепление#Новости#Температура#Климат#Дождь#Осадки#Прогноз#Синоптики#Октябрь#Сибирский федеральный округ#Аномалия
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