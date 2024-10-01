Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей

Что касается осадков, то норма для октября составляет 33 мм. Прогнозируется высокая вероятность осадков — около 90%, что указывает на возможность дождливых дней в течение месяца. В целом, октябрь в Омске обещает быть прохладным и дождливым, как это и бывает осенью.