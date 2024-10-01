Затяжные дожди и сырость. Гидрометцентр России поделился прогнозом погоды для омичей

Posted 1 октября, 05:45
Published 1 октября, 05:45
Modified 1 октября, 05:57
Updated 1 октября, 05:57
Согласно данным Гидрометцентра России, в октябре 2024 года в Омске ожидается температура воздуха, которая будет близка к норме. Средняя температура составит около 3,8°C. Изменения от нормы могут составить +1.4°C, что говорит о небольшом потеплении в сравнении с предыдущими годами.
Что касается осадков, то норма для октября составляет 33 мм. Прогнозируется высокая вероятность осадков — около 90%, что указывает на возможность дождливых дней в течение месяца. В целом, октябрь в Омске обещает быть прохладным и дождливым, как это и бывает осенью.
Также синоптики поделились прогнозом для юго-западной части Сибирского федерального округа, в составе которого и Омская область. Ночью температура будет колебаться в пределах -3…2°C, а днем составит 5…10°C. В периоды похолодания ночные температуры могут опуститься до -13…-8°C, а дневные — до -7…-2°C.
Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1…4°C, что соответствует аномалии в +1.5°C по сравнению с нормой.
Что касается осадков, их количество составит от 8 до 52 мм, что находится в пределах нормы для данного времени года. Октябрь в Сибирском федеральном округе ожидается прохладным, с характерными для осени осадками.
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