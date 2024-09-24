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Posted 24 сентября, 06:48

Published 24 сентября, 06:48

Modified 24 сентября, 06:50

Updated 24 сентября, 06:50

После первого снега в Омскую область снова придет бабье лето

На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет

24 сентября 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney

После первого снега в Омскую область снова придет бабье лето

В начале октября в регион вернется бабье лето.

С 23 сентября в Омскую область пришло похолодание. По данным сервиса Ventusky, оно продлится до пятницы, 27 сентября. В этот период температура воздуха будет в пределах +7… +10 градусов. 25 и 26 сентября местами по региону (преимущественно на севере) ожидается первый снег.

Фото: Ventusky

Но уже к концу недели омичей снова ждет потепление. На выходных, 28 и 29 сентября, прогнозируют повышение температуры воздуха до +15 градусов. По данным синоптиков, первая неделя октября тоже будет теплой. С 1 по 7 октября столбик термометра будет держаться на отметках +13… +20 градусов. Дождей не обещают, в эти дни в регионе будет солнечно или облачно с прояснениями.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Дождь#Синоптики#Октябрь
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