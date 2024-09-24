На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет

Но уже к концу недели омичей снова ждет потепление. На выходных, 28 и 29 сентября, прогнозируют повышение температуры воздуха до +15 градусов. По данным синоптиков, первая неделя октября тоже будет теплой. С 1 по 7 октября столбик термометра будет держаться на отметках +13… +20 градусов. Дождей не обещают, в эти дни в регионе будет солнечно или облачно с прояснениями.