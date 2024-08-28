Снова пандемия? Омичам назвали мрачные прогнозы по коронавирусу на осень

По всей России, в том числе и в Омской области, последний месяц активно растет число заболевших COVID-19. Напомним, лишь за неделю с 19 по 23 августа в регионе выявили 237 новых случаев. А в стране за неделю с 12 по 18 августа умерло от коронавируса 11 человек.