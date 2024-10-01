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Октябрь
Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»
1 октября, 03:09
Август
К Омску приближается самый мощный в России дождевой циклон
28 августа, 03:36
Июль
Мирра и Златослав. Какие редкие имена дают омичи новорожденным детям
22 июля, 08:02
Май
В Омской области назначили замминистра региональной безопасности
Должность занял Андрей Сухих.
31 мая, 08:49
Минус 4 и 13 см. Уровень воды в Иртыше и Ишиме возле Усть-Ишима продолжил снижаться
27 мая, 04:49
Апрель
Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию
1 апреля, 06:22
Январь
Под присмотром. Стали известны точки размещения камер-треног в Омске
Особенное внимание уделят участкам с высокой концентрацией происшествий — в городе и области.
7 января, 05:10
Декабрь 2023
«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние
18 декабря 2023, 02:22
В зону СВО отправили комплекс РЭБ после обращения к Путину омского штурмовика
Систему уже передали в воинскую часть. Оборудование необходимо для борьбы с дронами.
16 декабря 2023, 08:04
В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек
12 декабря 2023, 05:13
Ноябрь 2023
Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»
Глава региона призвал поддерживать проект участием в открытом голосовании.
30 ноября 2023, 09:00

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