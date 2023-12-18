«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Минувшей ночью, 18 декабря, в Омской области можно было наблюдать полярное сияние. Природное явление удалось запечатлеть в Омском районе неподалеку от деревень Халдеевка и Бородинка.
«Один из всплесков полярок был настолько ярок, что, как трубы органа, столбы полярных сияний бегали по горизонту просто на глазах!» — рассказали в официальной группе омского планетария.
В планетарии добавили, что полярное сияние было не такое яркое, как в прошлый раз. Напомним, в начале ноября природное явление можно было увидеть, в том числе, и на территории города.