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Иллюстрация

«Как трубы органа». Минувшей ночью в Омской области наблюдали полярное сияние

18 декабря 2023, 02:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Прошлой ночью омичи наблюдали северное сияние

Природное явление удалось запечатлеть в Омском районе.

Минувшей ночью, 18 декабря, в Омской области можно было наблюдать полярное сияние. Природное явление удалось запечатлеть в Омском районе неподалеку от деревень Халдеевка и Бородинка.

«Один из всплесков полярок был настолько ярок, что, как трубы органа, столбы полярных сияний бегали по горизонту просто на глазах!» — рассказали в официальной группе омского планетария.
Фото: Владимир Крупко / Омский планетарий

В планетарии добавили, что полярное сияние было не такое яркое, как в прошлый раз. Напомним, в начале ноября природное явление можно было увидеть, в том числе, и на территории города.

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#Омск#Омский район#Евгений Игишев#Омский планетарий#Полярное сияние#Природное явление#Область#Окружающая среда
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