В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:16
В Омской области с начала аномальных холодов 28 человек обратились с обморожениями в больницы и травмпункты, сообщили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения. Данные ведомство предоставило с 7 по 10 декабря включительно. Летальных случаев из-за аномального мороза на данный момент, к счастью, не зафиксировано.
Сильный холод пришел в регион в середине прошлой неделе. Местами столбик термометра опускался до отметки -40 градусов. Завтра днем, 13 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление. Температура воздуха составит -21… -26 градусов, осадков не обещают.