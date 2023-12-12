В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек

В Омской области с начала аномальных холодов 28 человек обратились с обморожениями в больницы и травмпункты, сообщили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения. Данные ведомство предоставило с 7 по 10 декабря включительно. Летальных случаев из-за аномального мороза на данный момент, к счастью, не зафиксировано.