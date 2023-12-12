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Published Сегодня, 05:13

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Иллюстрация

В Омской области с начала аномальных холодов обморожения получили три десятка человек

12 декабря 2023, 05:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области 28 человек получили обморожения с начала сильных холодов

Летальных случаев, к счастью, зарегистрировано не было.

В Омской области с начала аномальных холодов 28 человек обратились с обморожениями в больницы и травмпункты, сообщили Городу55 в региональном министерстве здравоохранения. Данные ведомство предоставило с 7 по 10 декабря включительно. Летальных случаев из-за аномального мороза на данный момент, к счастью, не зафиксировано.

Сильный холод пришел в регион в середине прошлой неделе. Местами столбик термометра опускался до отметки -40 градусов. Завтра днем, 13 декабря, синоптики прогнозируют небольшое потепление. Температура воздуха составит -21… -26 градусов, осадков не обещают.

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#Здоровье#Омск#Потепление#Мороз#Больницы#Осадки#Синоптики#Обморожение#Евгений Игишев#Температура воздуха#Область
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