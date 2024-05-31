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В Омской области назначили замминистра региональной безопасности

В Омской области назначили замминистра региональной безопасности

31 мая 2024, 08:49
Должность занял Андрей Сухих.

В Омской области назначили заместителя министра региональной безопасности. Должность занял Андрей Сухих. Соответствующее распоряжение накануне, 30 мая, подписал губернатор Виталий Хоценко.

«Назначить Сухих Андрея Витальевича заместителем министра региональной безопасности Омской области 31 мая 2024 года сроком на один год, установив испытание на срок три месяца», — говорится в документе.

Ранее Андрей Сухих работал пресс-секретарем в Главном государственно-правовом управлении Омской области. Также трудился в ведомстве на должности заместителя начальника управления организации деятельности.

Министерством региональной безопасности руководит Алексей Кубиц. Первым замом является Дмитрий Гарнагин, заместителем — Юрий Хлебков.

В омском министерстве региональной безопасности назначили первого замглавы
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#Евгений Игишев#Политика#Омск#Губернатор#Пресс-секретарь#Алексей Кубиц#Министерство региональной безопасности#Виталий Хоценко#Распоряжение#Область#Заместитель министра
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