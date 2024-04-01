Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

иллюстрация

Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию

1 апреля 2024, 06:22
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, почему главу омского поселения досрочно отправили в отставку

Прокурор обратился в суд, чтобы добиться изменения в документах и указать реальную причину увольнения.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Полтавского района и изменил основание, а также формулировку досрочного прекращения полномочий главы Соловьевского сельского поселения Александра Дизера.

В ходе проверки выяснилось, что за период с 2020 по 2022 год Александр Дизер предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах. Кроме того, он не указал сведения об обязательствах имущественного характера. После чего Совет поселения принял решение о досрочном прекращении его полномочий. При этом причиной такого решения стал якобы уход по собственному желанию.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд с требованием изменить формулировку отставки по собственному желанию на утрату доверия. Суд в полной мере удовлетворил требования прокурора. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.

Ранее глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов нарушил закон — приобрел ценные бумаги четырех компаний, зарегистрированных за пределами РФ. Из-за этого прокуратура внесла в Совете поселения представление о его досрочном прекращении полномочий.

У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия
Узнать подробнее
Читайте также:
Дошло до суда. Прокуратура обязала ФАПы Омского района установить пандусыНи колонки, ни колодца. Жильцов омской деревни обеспечат водой по иску прокуратурыРеальный срок. Главу омского поселения обвинили в незаконной рубке леса на 3 млн
#Омск#Омская область#Прокуратура#Иск#Отставка#Новости#Глава поселения#Судебное решение#Доверие#Область#Совет поселения#Антикоррупционное законодательство
Подпишитесь
Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели
31 марта, 10:30
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
Сегодня, 07:31
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
Сегодня, 04:00
Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч
Сегодня, 04:02
Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
Сегодня, 08:30
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
Сегодня, 09:30
"