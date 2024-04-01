Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:47
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Полтавского района и изменил основание, а также формулировку досрочного прекращения полномочий главы Соловьевского сельского поселения Александра Дизера.
В ходе проверки выяснилось, что за период с 2020 по 2022 год Александр Дизер предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах. Кроме того, он не указал сведения об обязательствах имущественного характера. После чего Совет поселения принял решение о досрочном прекращении его полномочий. При этом причиной такого решения стал якобы уход по собственному желанию.
Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд с требованием изменить формулировку отставки по собственному желанию на утрату доверия. Суд в полной мере удовлетворил требования прокурора. В настоящее время судебное решение вступило в законную силу.
Ранее глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов нарушил закон — приобрел ценные бумаги четырех компаний, зарегистрированных за пределами РФ. Из-за этого прокуратура внесла в Совете поселения представление о его досрочном прекращении полномочий.