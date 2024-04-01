Изменили формулировку. Омского чиновника незаконно уволили по собственному желанию

В ходе проверки выяснилось, что за период с 2020 по 2022 год Александр Дизер предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах. Кроме того, он не указал сведения об обязательствах имущественного характера. После чего Совет поселения принял решение о досрочном прекращении его полномочий. При этом причиной такого решения стал якобы уход по собственному желанию.