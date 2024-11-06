Зима наступила. Омские дорожники приступили к ликвидации последствий снегопада

Posted 6 ноября, 10:23
Published 6 ноября, 10:23
Modified 6 ноября, 10:25
Updated 6 ноября, 10:25
С наступлением осени, которая порадовала несколькими теплыми и солнечными днями, природа вновь напомнила о себе. Синоптики предупреждают о снегопадах, а также о значительном снижении температур как в дневное, так и в ночное время. В связи с этими изменениями, управление дорожного хозяйства и благоустройства принимает меры для обеспечения безопасности на дорогах, переводя свои производственные участки на особый режим работы.
По словам Сергея Шелеста, в каждом округе уже развернуто дежурство снегоуборочной техники, где в среднем задействовано от 10 до 17 единиц машин. В ночное время, если ситуация того потребует, планируется вывести на улицы до 100 специализированных автомобилей, которые будут заниматься очисткой проезжей части от снега и обработкой дорог противогололедными материалами.
При этом будут соблюдаться традиционные приоритеты в уборке: особое внимание будет уделено мостам, путепроводам, а также дорогам с высокой интенсивностью движения и остановкам общественного транспорта. Кроме того, для оперативной уборки пешеходных зон будет использована техника малой механизации.
Напомним, что ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области ожидается изменение погодных условий. На сегодня и завтра прогнозировали мокрый снег, местами метель, а также сильные порывы ветра до 23 метров в секунду.