Зима наступила. Омские дорожники приступили к ликвидации последствий снегопада

С наступлением осени, которая порадовала несколькими теплыми и солнечными днями, природа вновь напомнила о себе. Синоптики предупреждают о снегопадах, а также о значительном снижении температур как в дневное, так и в ночное время. В связи с этими изменениями, управление дорожного хозяйства и благоустройства принимает меры для обеспечения безопасности на дорогах, переводя свои производственные участки на особый режим работы.