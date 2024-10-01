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Posted 1 октября, 03:09

Published 1 октября, 03:09

Modified 1 октября, 03:12

Updated 1 октября, 03:12

Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»

Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»

1 октября 2024, 03:09
Фото: Пресс-служба ГК «Титан»
Ледовый дворец спорта имени В. А. Фетисова принял на своей арене III Всероссийский турнир на кубок ГК «Титан»: в борьбе за главный приз сошлись сразу 8 местных хоккейных команд.

В этом году возможностей для участия во Всероссийском турнире у хоккеистов было значительно больше: организаторы пошли навстречу местным хоккейным клубам и приняли решение провести соревнования без ограничений по возрасту и мастерству — да, в этом случае игрокам пришлось сражаться с сильными соперниками, но только так можно стать лучше.

Тем более, такая «полировка» навыков очень актуальна в преддверии старта сезона Ночной хоккейной лиги — и поэтому, в третьем по счету Всероссийском турнире приняли участие даже самые возрастные игроки: например, вратарь ХК «Титан 40+» Сергей Сенаторов, которому 62 года. Однако почтенный возраст ничуть не сказывается на качестве игры — в прошлогоднем турнире Сергей Сенаторов был признан самым ценным игроком.

Всего соревнования продлились три дня: за этот период ХК «Титан 40+», ХК «Титан 18+» ХК «Сибирь», ХК «СибАДИ», ХК «ОмГУ» и многие другие команды отыграли порядка 40 матчей, но в финал вышли только две хоккейные дружины — «Титан 40+» и «ОмГУ». Победа, к слову, досталась последней команде — во время встречи «студенты» добились счета 1:6 в свою пользу.

«Очень приятно видеть снова наши команды на льду. С каждым годом игры становятся сложнее, а подготовка хоккеистов все серьезнее. И это огромный стимул для каждого, в том числе и для молодого поколения, ведь аналогичных турниров, где в хоккей могут сыграть начинающие хоккеисты с сильнейшими и опытными игроками региона, у нас нет. От всей души хочу поблагодарить все команды, принявшие участие в играх, и их руководителей. Надеюсь, что в дальнейшем матчи будут такими же интересными, увлекательными и удачными», — поделился впечатлениями от турнира Евгений Сероух, региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Омской области.

В новом сезоне хоккейным клубам «Титан 40+», «Титан-2 40+» и «Каучук» предстоит пройти отборочные матчи Ночной хоккейной лиги — первые игры пройдут уже в этом месяце. Площадками для них, уже по традиции, станут ледовые дворцы спорта имени А. Кожевникова и им. В. Фетисова, а также ледовые арены им. И. Родниной и им. Л. Киселева.

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