Омские хоккейные команды поборолись за кубок Группы компаний «Титан»

В этом году возможностей для участия во Всероссийском турнире у хоккеистов было значительно больше: организаторы пошли навстречу местным хоккейным клубам и приняли решение провести соревнования без ограничений по возрасту и мастерству — да, в этом случае игрокам пришлось сражаться с сильными соперниками, но только так можно стать лучше.