Мирра и Златослав. Какие редкие имена дают омичи новорожденным детям

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
На информационно-аналитическом портале ЗАГСа сегодня, 22 июля, обновили списки имен, которыми называют родители новорожденных детей.
В Омской области самыми редкими именами для девочек стали Азиза, Асрора, Таиса, Мирра и Наима, а для мальчиков — Златослав, Федор, Нарек, Айнур и Салим.
Чаще всего омичи называют сыновей такими именами, как Артем, Михаил, Александр, Максим и Тимофей, а дочерей — София, Анна, Ева, Мария и Варвара.
Ранее в Росстате рассказали, в каком возрасте омички в 2023 году чаще всего становились мамами. Всего за прошлый год в регионе появились на свет 15 161 малыш.