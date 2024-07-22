gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Иллюстрация

Мирра и Златослав. Какие редкие имена дают омичи новорожденным детям

22 июля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В ЗАГСе рассказали, о редких именах для новорожденных у омичей

Чаще всего омичи называют сыновей такими именами, как Артем, Михаил, Александр, Максим и Тимофей, а дочерей — София, Анна, Ева, Мария и Варвара.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа сегодня, 22 июля, обновили списки имен, которыми называют родители новорожденных детей.

В Омской области самыми редкими именами для девочек стали Азиза, Асрора, Таиса, Мирра и Наима, а для мальчиков — Златослав, Федор, Нарек, Айнур и Салим.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Портал ЗАГСа

Чаще всего омичи называют сыновей такими именами, как Артем, Михаил, Александр, Максим и Тимофей, а дочерей — София, Анна, Ева, Мария и Варвара.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Портал ЗАГСа

Ранее в Росстате рассказали, в каком возрасте омички в 2023 году чаще всего становились мамами. Всего за прошлый год в регионе появились на свет 15 161 малыш.

Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Общество#Омск#Дети#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Область#Новорожденные
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Сегодня, 06:00
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
Сегодня, 07:30
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Сегодня, 07:12
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Сегодня, 11:33
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
Сегодня, 06:50