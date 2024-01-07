Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В ГИБДД Омской области сообщили о местах установки комплексов фотофиксации

Под присмотром. Стали известны точки размещения камер-треног в Омске

7 января 2024, 05:10
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В ГИБДД Омской области сообщили о местах установки комплексов фотофиксации

Особенное внимание уделят участкам с высокой концентрацией происшествий — в городе и области.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Омской области, сегодня, 7 января, камеры фото и видеофиксации установят сразу на 8 улицах города. «Треноги» можно будет заметить на Волгоградской, 3-ей Молодежной, Мельничной, Масленникова и Космическом проспекте. Кроме того, сообщается о установке камер на улице 10 лет Октября, улице 22 Апреля и Черлакском тракте.

Не останутся без внимания и дороги в области: камеры появятся на трассах Тюмень-Омск (Тюкалинский район), Троицкое-Чукреевка (Омский район), Бакбасар-Полтавка и обходе города Омска (Азовский район), а также на трассе Омск-Тара в Саргатском районе.

Вместе с тем, Госавтоинспекция Омской области напоминает омичам о необходимости соблюдения правил дорожного движения — это важно для безопасности и удобства как пешеходов, так и водителей.

Чудом не пострадали. Страшное ДТП с фурой произошло на трассе Омск — Тюмень
Узнать подробнее
С рук не сойдет. В Омской области пьяный водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Узнать подробнее
#Город#Транспорт#Дороги#Омск#Новости#Госавтоинспекция#Область#Илья Скобин#Улицы#Фотофиксация#Видеофиксация
Подпишитесь
От президента до депутата: кого будут выбирать в Омске в 2024 году
Сегодня, 03:59
Достаем коньки. Омичей пригласили на «Рождественские катания»
Сегодня, 06:15
Взятки, наркотики и убийства. На чем и как погорели омские силовики в 2023 году
Вчера, 04:23
В Омске главное Рождественское богослужение пройдет в храме на Левобережье
Вчера, 04:40
Одеваемся теплее. Мощное похолодание накроет Омск совсем скоро
Сегодня, 03:36