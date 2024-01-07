Под присмотром. Стали известны точки размещения камер-треног в Омске

Как стало известно из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Омской области, сегодня, 7 января, камеры фото и видеофиксации установят сразу на 8 улицах города. «Треноги» можно будет заметить на Волгоградской, 3-ей Молодежной, Мельничной, Масленникова и Космическом проспекте. Кроме того, сообщается о установке камер на улице 10 лет Октября, улице 22 Апреля и Черлакском тракте.