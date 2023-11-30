Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»

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В бюджетном послании Хоценко напомнил, что Омск претендует на звание Молодежной столицы России и для победы нужна поддержка всех жителей региона.
Губернатор также подчеркнул, что нужно укреплять статус областного центра как молодежного города, ведь это станет стимулом для возвращения в регион молодых специалистов.
«Более того, это поможет привлечь молодые кадры из соседних регионов и из-за рубежа. Сегодня Омск претендует на звание Молодежной столицы России. Уважаемые депутаты, жители Омской области! Прошу принять участие и поддержать наш регион в открытом голосовании, которое начнется 8 декабря», — рассказал Виталий Хоценко.
Уже сейчас молодежь региона проявляет свою активность. Так, например, на всероссийском конкурсе «Регион для молодых» команда Омской области выиграла грант в размере 125 млн рублей. Деньги планируется направить на развитие областного молодежного центра «Химик» и городского Дома молодежи.
Получит развитие также спортивная инфраструктура. Появятся новые объекты и сооружения.
«Завершаем строительство бассейна на Московке-2 в Омске. В Таврическом районе достраиваем крытый хоккейный корт. В 24 году продолжим работать над проектированием и строительством стрелкового тира. Запустим программу строительства хоккейных площадок в районах», — отметил в послании Виталий Хоценко.