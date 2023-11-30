Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»

Уже сейчас молодежь региона проявляет свою активность. Так, например, на всероссийском конкурсе «Регион для молодых» команда Омской области выиграла грант в размере 125 млн рублей. Деньги планируется направить на развитие областного молодежного центра «Химик» и городского Дома молодежи.