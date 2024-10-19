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Молодежная политика

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2024
Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность
19 октября, 03:54
Омские парламентарии обсудили развитие технического образования в регионе
17 сентября, 08:10
Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск
3 июля, 05:31
По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт
18 июня, 05:43
Новые объекты. В Администрации Омского района рассказали о развитии массового спорта
7 июня, 13:54
В Омской области появилось Главное управление молодежной политики
5 июня, 02:51
2023
На третьем месте. Омск проиграл в конкурсе на звание «Молодежная столица России»
22 декабря 2023, 16:44
Виталий Хоценко: «Нужно укреплять статус областного центра как молодежного города»
Глава региона призвал поддерживать проект участием в открытом голосовании.
30 ноября 2023, 09:00
Омский горсовет рекомендовал администрации усилить патриотическое воспитание
Молодежная политика в новых условиях стала темой отдельного заседания.
3 мая 2023, 10:54
В Омской области появится министерство по делам молодежи
10 апреля 2023, 08:18

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