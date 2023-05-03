Омский горсовет рекомендовал администрации усилить патриотическое воспитание

Для начала всех приглашенных провели по кадетскому корпусу, чтобы показать, как в нем устроены жизнь и обучение воспитанников. Напомним: этому учебному заведению уже 210 лет, и оно совсем недавно переехало из центра города в специально построенные для него помещения на Левобережье. Кадетский корпус занимает обширную территорию, на которой кроме учебных помещений есть стадионы, ледовый дворец, бассейн и многое другое.