Омский горсовет рекомендовал администрации усилить патриотическое воспитание

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Сегодня, 3 мая, состоялось заседание Омского городского совета, посвященное одному вопросу — «О состоянии и перспективах развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи города Омска». Оно было выездным и прошло в стенах Омского кадетского корпуса. В роли инициатора выступила вице-спикер Горсовета, глава комитета по социальным вопросам Светлана Студеникина, которая перед началом встречи объяснила, с чем связано ее предложение.
— Сегодняшнее заседание пройдет в оригинальной форме, — рассказала Студеникина. — В преддверии Дня Победы нам захотелось провести его здесь, в Омском кадетском корпусе. Тема этого совещания — патриотическое воспитание молодежи. Это сегодня очень важно — воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Отечеству: его культуре, традициям, народу, языку. Самое главное и самое интересное, что в Омской области накоплен замечательный опыт по нравственно-патриотическому воспитанию. Для нас очень важно донести этот опыт до всех, кто еще с ним не знаком.
Кстати, на заседание были приглашены представители не только прессы, но и городских школ — заместители директоров и советники по воспитательной работе, то есть те самые люди, которые занимаются «нравственно-патриотическим воспитанием».
Для начала всех приглашенных провели по кадетскому корпусу, чтобы показать, как в нем устроены жизнь и обучение воспитанников. Напомним: этому учебному заведению уже 210 лет, и оно совсем недавно переехало из центра города в специально построенные для него помещения на Левобережье. Кадетский корпус занимает обширную территорию, на которой кроме учебных помещений есть стадионы, ледовый дворец, бассейн и многое другое.
— Большинство депутатов Омского городского совета присутствуют в кадетском корпусе впервые, — констатировал после экскурсии председатель совета Владимир Корбут. — Неизгладимое впечатление на нас произвели корпуса, лаборатории, спортивные комплексы, ледовый дворец, бассейн. И мы понимаем, что все учебные заведения города Омска должны стремиться к такому качеству материально-технической базы и оснащенности. Но главное, что нам говорят эти стены, — что нам не два или три года, а 210 лет! История сквозит в каждом классе, в каждом коридоре, где мы видим портреты Героев Советского Союза, Героев России. Наверное, это учебное заведение — кузница кадров нашей России, наше будущее.
Собравшихся поприветствовал начальник кадетского корпуса Вячеслав Саликов.
— Здесь собрались те, кому дорога судьба России, — заявил он. — Чем раньше мы займемся патриотической работой, тем лучше будем жить в старости…
Основным докладчиком на заседании был директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Ильдар Бикмаев, рассказавший о промежуточных успехах в воспитании детей и молодежи. Речь шла о возвращении в школы начальной военной подготовки, о развитии спортивных клубов, туризма и краеведения, создании музеев, заботе об экологии, политпросвещении.
Ближайшие цели департамента — увеличить число юнармейцев и членов детских общественных объединений, сделать так, чтобы в каждой школе были театр, музей, спортивный клуб и центр детских инициатив.
После Бикмаева собравшиеся выслушали доклады руководителя общественной организации «Поиск» Галины Кудри, Народного учителя СССР Лидии Кичигиной и директора музыкально-педагогического колледжа Галии Талгатовой. Каждая из докладчиц рассказала об определенном направлении работы в воспитании детей и молодежи — о деятельности поисковых отрядов, о музее космонавтики, расположенном в городской школе № 55, о сотрудничестве образовательных организаций с православной церковью.
По итогам услышанного депутат Дмитрий Сахань выступил с инициативой.
— Предлагаю создать хотя бы в одной школе на каждый административный округ по стрелковой площадке, — предложил он. — Чтобы наши ребятишки ходили туда и занимались стрелковыми видами спорта, проводили соревнования — например (простите за нескромность) на призы городского совета.
Это предложение было встречено аплодисментами. Выяснилось, что уже есть меценат, готовый взять на себя все сопутствующие расходы, — Илья Николин, владелец сети автосервисов «Реактор», президент Омского союза предпринимателей.
После этого выступления депутатам предложили проект постановления об усилении воспитательной работы. Этот документ, в частности, рекомендует департаменту по делам молодежи развернуть в СМИ более активную деятельность по патриотическому воспитанию, энергично поддерживать школьные музеи.