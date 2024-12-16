По поручению Хоценко для 7 тысяч детей проведут бесплатные губернаторские елки

Posted 16 декабря, 06:15
Published 16 декабря, 06:15
Modified 16 декабря, 06:18
Updated 16 декабря, 06:18
По инициативе губернатора Виталия Хоценко около 7 тысяч детей из Омской области смогут бесплатно посетить новогодние представления. Каждый юный зритель получит сладкие подарки.
Традиционные благотворительные елки проходят в регионе для отличников учебы, детей-сирот, ребят из малоимущих семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. В этом году второй раз подряд участие в представлениях примут и дети участников специальной военной операции.
Представления будут проходить в двух учреждениях культуры:
С 24 по 27 декабря в 14.00 и в 17.00 в Концертном зале Омской филармонии Омский государственный русский народный хор покажет новогоднюю постановку «Настоящее чудо» (6+). А 24 и 25 декабря в 11.00 и в 14.00 в Северном драмтеатре состоится спектакль «Как двенадцать месяцев помирились» (6+).
Для юных зрителей подготовлены яркие и музыкальные новогодние сказки с вокально-хореографическими композициями и трюками. Традиционно перед представлениями детей будет ожидать встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мероприятия подготовлены и для детей из удаленных районов Омской области: Большереченского, Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Муромцевского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского. Там драмтеатр имени М. А. Ульянова также покажет рождественскую музыкальную сказку по мотивам словацкой народной сказки «Как двенадцать месяцев помирились». Традиционно перед спектаклем состоится новогодний утренник.
Отметим, что представления проходят при поддержке Министерства культуры Омской области и Главного управления молодежной политики Омской области.