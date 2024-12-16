По поручению Хоценко для 7 тысяч детей проведут бесплатные губернаторские елки

Традиционные благотворительные елки проходят в регионе для отличников учебы, детей-сирот, ребят из малоимущих семей, инвалидов, а также детей участников и ветеранов боевых действий. В этом году второй раз подряд участие в представлениях примут и дети участников специальной военной операции.