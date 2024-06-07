Новые объекты. В Администрации Омского района рассказали о развитии массового спорта

Как итог: развитие массового спорта в Омском муниципальном районе имеет положительную динамику, все больше людей принимают участие в таких спортивно-культурных праздниках как «Праздник Севера» или «Королева спорта», к тому же в их преддверии обязательно появляются все новые спортивные объекты — в этом плане 2023 год не стал исключением. Так, например, на стадионе поселка Омский появились новые тренажеры, резиновое покрытие на спортплощадке, а в хоккейной коробке, во время матчей, ни один маневр соперников не останется незамеченным, ведь наружное освещение полностью заменили. Ну, а чем лучше условия, тем сильнее и желание спортсменов развиваться именно в этой стезе: их интерес к всероссийским и областным соревнованиям в 2023 году принес Омскому району 199 медалей различного достоинства.