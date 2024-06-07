Новые объекты. В Администрации Омского района рассказали о развитии массового спорта

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как и раньше, самой большой статьей расходов (69,2% заложенного в отрасль финансирования) является содержание учреждений муниципалитета, а их, к слову, в районе насчитывается несколько: спортивно-оздоровительный центр «Пушкинский», спорткомплекс «Иртышский», оздоровительный центр «Солнечная поляна», а также «Центр по работе с детьми и молодежью». Всего, за период 2023 финансового года, обслуживание этих учреждений обошлось району почти в 55 млн рублей.
Кроме того, как стало известно из доклада Натальи Волковой, возглавляющей районное Управление по делам молодежи, физической культур и спорта, подготовка некоторых объектов к летнему сезону «активностей» тоже обходится в «копеечку».
Например, в рамках подготовки к лету 2023 года, «Солнечной поляне» потребовалось свыше 5 миллионов рублей: все эти средства были направлены на подготовку корпусов учреждения к приему гостей и приобретение путевок для детей.
Ребят постарше тоже не оставили без внимания: Центр по работе с детьми и молодежью получил свыше 1,2 миллиона рублей на организацию туристических походов и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности. Кроме того, было приобретено и все необходимое оснащение.
Особое внимание уделили и оплате труда специалистов, ответственных за развитие детей: на эти цели было выделено 45,4 млн рублей, а средняя заработная плата тренеров и специалистов по работе с детьми и молодежью составила 35 и 27,2 тысячи рублей соответственно.
Как итог: развитие массового спорта в Омском муниципальном районе имеет положительную динамику, все больше людей принимают участие в таких спортивно-культурных праздниках как «Праздник Севера» или «Королева спорта», к тому же в их преддверии обязательно появляются все новые спортивные объекты — в этом плане 2023 год не стал исключением. Так, например, на стадионе поселка Омский появились новые тренажеры, резиновое покрытие на спортплощадке, а в хоккейной коробке, во время матчей, ни один маневр соперников не останется незамеченным, ведь наружное освещение полностью заменили. Ну, а чем лучше условия, тем сильнее и желание спортсменов развиваться именно в этой стезе: их интерес к всероссийским и областным соревнованиям в 2023 году принес Омскому району 199 медалей различного достоинства.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другой положительной динамике в развитии Омского района — как выяснилось, там за минувший отчетный год, на 23% выросла заработная плата учителей.