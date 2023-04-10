В Омской области появится министерство по делам молодежи

О создании отдельной структуры, которая будет отвечать за молодежную политику, говорил еще Александр Бурков, когда руководил регионом. Разговоры об этом велись в начале февраля. Не так давно он покинул пост губернатора, и теперь уже временный глава Омской области доводит этот вопрос до завершения.