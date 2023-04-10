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В Омской области появится министерство по делам молодежи

10 апреля 2023, 08:18
Фото: Город55
Врио губернатора поручил заняться созданием нового ведомства.

О создании отдельной структуры, которая будет отвечать за молодежную политику, говорил еще Александр Бурков, когда руководил регионом. Разговоры об этом велись в начале февраля. Не так давно он покинул пост губернатора, и теперь уже временный глава Омской области доводит этот вопрос до завершения.

На сегодняшнем аппаратном совещании Виталий Хоценко поднял эту тему и поручил заняться формированием нового блока для работы с молодежью. Ранее говорилось, что структуру выделят и отнесут к минспорта, но врио губернатора заявил о создании отдельного министерства. Хоценко дал подчиненным неделю на проработку этой идеи.

«Выполняем Указ Президента. Считаю крайне важной работу в этом направлении. Молодому поколению необходима мотивация для того, чтобы оставаться на малой родине. Пока же, очень многие, закончив учебу в Омске, выбирают другие регионы — Краснодар, Санкт-Петербург, Москву», — заметил он.

Предполагается, что ведомство, отвечающее за молодежную политику, появится очень скоро, ведь к началу осени врио главы региона будет ждать от работников министерства рабочих предложений.

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#Алина Ясинская#Молодежь#Министерство#Молодежная политика#Общество#Политика#Город#Новости#Омск#Виталий Хоценко
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