Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность

Posted 19 октября, 03:54
Published 19 октября, 03:54
Modified 19 октября, 03:59
Updated 19 октября, 03:59
Регионального министра спорта назначили на новую должность. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, теперь Иван Колесник будет зампредом правительства региона. Однако он по-прежнему будет курировать Минспорта. Также ему в подчинение отдаются Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. А исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.
Напомним, что в должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Колесник работал с ноября 2023 года. До этого он был первым заместителем министра, а еще ранее трудился директором в школе единоборств «Шторм» Александра Шлеменко.