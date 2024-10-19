gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 03:54

Published 19 октября, 03:54

Modified 19 октября, 03:59

Updated 19 октября, 03:59

Главу омского минспорта Колесника назначили зампредом правительства региона

Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность

19 октября 2024, 03:54
Фото: gorod55.ru

Главу омского минспорта Колесника назначили зампредом правительства региона

Он будет курировать сферу спорта, образования и культуры.

Регионального министра спорта назначили на новую должность. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, теперь Иван Колесник будет зампредом правительства региона. Однако он по-прежнему будет курировать Минспорта. Также ему в подчинение отдаются Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. А исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.

Напомним, что в должности министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Колесник работал с ноября 2023 года. До этого он был первым заместителем министра, а еще ранее трудился директором в школе единоборств «Шторм» Александра Шлеменко.

В омском Госстройнадзоре назначили первого заместителя
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Омск#Омская область#Александр Шлеменко#Новости#Шторм#Ольга Степанова#Иван Колесник#Виталий Хоценко#Молодежная политика#Минспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика