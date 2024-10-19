Экс-глава омского минспорта Иван Колесник назначен на новую должность

Регионального министра спорта назначили на новую должность. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, теперь Иван Колесник будет зампредом правительства региона. Однако он по-прежнему будет курировать Минспорта. Также ему в подчинение отдаются Минкультуры, Минобразования и Управление по молодежной политике. А исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.