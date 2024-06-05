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Updated Сегодня, 02:57

иллюстрация

В Омской области появилось Главное управление молодежной политики

5 июня 2024, 02:51
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В Омской области создали Главное управление молодежной политики, руководить которым будет Светлана Лопуценко. Губернатор уточнил, что новая структура будет находиться под контролем Минспорта Омской области.

В Омской области появилось Главное управление молодежной политики. Об этом сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко. Руководить новым ведомством будет Светлана Лопуценко, которая сейчас занимает должность начальника управления молодежной политики в министерстве спорта региона.

«Направление важное, желаю успехов новому руководителю», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Также губернатор уточнил, что созданную структуру будет курировать Минспорта Омской области.

Ранее Город55 рассказывал, что еще во время своего руководства регионом Александр Бурков говорил о необходимости создания отдельной структуры, которая бы занималась вопросами молодежной политики. После его ухода вопросом занялся Виталий Хоценко. Предполагалось, что структуру передадут в ведение министерства спорта. Однако губернатор заявил о создании отдельного министерства.

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