Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:57
В Омской области появилось Главное управление молодежной политики. Об этом сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко. Руководить новым ведомством будет Светлана Лопуценко, которая сейчас занимает должность начальника управления молодежной политики в министерстве спорта региона.
«Направление важное, желаю успехов новому руководителю», — написал в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Также губернатор уточнил, что созданную структуру будет курировать Минспорта Омской области.
Ранее Город55 рассказывал, что еще во время своего руководства регионом Александр Бурков говорил о необходимости создания отдельной структуры, которая бы занималась вопросами молодежной политики. После его ухода вопросом занялся Виталий Хоценко. Предполагалось, что структуру передадут в ведение министерства спорта. Однако губернатор заявил о создании отдельного министерства.