В Омской области появилось Главное управление молодежной политики

Ранее Город55 рассказывал, что еще во время своего руководства регионом Александр Бурков говорил о необходимости создания отдельной структуры, которая бы занималась вопросами молодежной политики. После его ухода вопросом занялся Виталий Хоценко. Предполагалось, что структуру передадут в ведение министерства спорта. Однако губернатор заявил о создании отдельного министерства.