«Принял правильное решение»: омский политик Артем Демин сообщил о планах пойти на СВО

Демин родился в Омской области: в Марьяновском районе он окончил среднюю школу, затем отучился на преподавателя истории и права в ОмГПУ. С 2006 года Демин начал свою карьеру в политике, став членом Молодой Гвардии «Единой России». В тот же период он начал работать в органах местного самоуправления: с 2005 по 2007 год — занимал должность специалиста комитета по делам молодежи администрации Марьяновского района, а также был заместителем председателя этого комитета.