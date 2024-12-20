«Принял правильное решение»: омский политик Артем Демин сообщил о планах пойти на СВО

Posted 20 декабря, 04:35
Published 20 декабря, 04:35
Modified 20 декабря, 04:37
Updated 20 декабря, 04:37
Политический и общественный деятель из Омской области Артем Демин сообщил в своем телеграм-канале, что принял решение стать добровольцем в рамках специальной военной операции. Он выразил уверенность, что это решение является правильным, несмотря на его сложность, подчеркнув, что только совместными усилиями можно быстрее достичь победы.
«Принял не простое, но искренне уверен, что правильное решение — пойти на СВО как доброволец. Только общими усилиями мы быстрее достигнем Победы! Только вперед!», — сообщил Демин.
Демин родился в Омской области: в Марьяновском районе он окончил среднюю школу, затем отучился на преподавателя истории и права в ОмГПУ. С 2006 года Демин начал свою карьеру в политике, став членом Молодой Гвардии «Единой России». В тот же период он начал работать в органах местного самоуправления: с 2005 по 2007 год — занимал должность специалиста комитета по делам молодежи администрации Марьяновского района, а также был заместителем председателя этого комитета.
Далее последовала работа главным специалистом отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации Октябрьского округа города Омска (с 2008 года), главным специалистом Омского РИК партии «Единая Россия» (с 2008 по 2012 годы), а затем- помощником депутата омского Заксобрания.
С 2009 по 2012 год Артем Демин возглавлял Омское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России». В 2013–2014 годах Демин занимал руководящие должности в отделении партии «Единая Россия». С 2014 года омич продолжил свою карьеру на федеральном уровне, став начальником регионального отдела Центрального штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России», а с 30 апреля 2015 года исполнял обязанности руководителя центрального штаба этой организации. В апреле 2019 года Демина был назначили заместителем председателя по общественным связям и молодежной политике в Москве.