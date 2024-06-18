По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:46
По инициативе губернатора в Омской области построят крытый хоккейный корт. Правительство региона уже распределило субсидии на строительство спортивных объектов и развитие молодежной политики.
Так, было принято решение о выделении 40 миллионов рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском немецком национальном муниципальном районе.
«Продолжаем реализацию областной программы по созданию хоккейной инфраструктуры в каждом райцентре. Выделили 40 млн рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском муниципальном районе», — отметил Виталий Хоценко.
Также губернатор сообщил, что на капитальный ремонт Дома молодежи в Омске и оснащение молодежных центров в Знаменском, Нововаршавском, Омском и Тарском районах будет выделено более 21 миллиона рублей.
Напомним, что наш регион успешно прошел отбор на получение субсидии от Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Благодаря государственно-частному партнерству Омская область получила 733 млн рублей для строительства спортивного комплекса с катком и бассейном.