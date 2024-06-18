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Правительство Омской области

По решению Виталия Хоценко в Азовском районе построят крытый хоккейный корт

18 июня 2024, 05:43
Фото: Александр Труш / Пресс-служба Правительства Омской области
Правительство Омской области
Правительство региона уже распределило субсидии на строительство спортивных объектов и развитие молодежной политики. В частности, 40 млн рублей выделят для крытого хоккейного корта в Азовском немецком национальном муниципальном районе.

По инициативе губернатора в Омской области построят крытый хоккейный корт. Правительство региона уже распределило субсидии на строительство спортивных объектов и развитие молодежной политики.

Так, было принято решение о выделении 40 миллионов рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском немецком национальном муниципальном районе.

«Продолжаем реализацию областной программы по созданию хоккейной инфраструктуры в каждом райцентре. Выделили 40 млн рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском муниципальном районе», — отметил Виталий Хоценко.

Также губернатор сообщил, что на капитальный ремонт Дома молодежи в Омске и оснащение молодежных центров в Знаменском, Нововаршавском, Омском и Тарском районах будет выделено более 21 миллиона рублей.

Напомним, что наш регион успешно прошел отбор на получение субсидии от Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт». Благодаря государственно-частному партнерству Омская область получила 733 млн рублей для строительства спортивного комплекса с катком и бассейном.

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Строительство#Инфраструктура#Субсидии#Новости#Виталий Хоценко#Молодежная политика#Дом молодежи#Район#Хоккейный корт
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