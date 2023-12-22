На третьем месте. Омск проиграл в конкурсе на звание «Молодежная столица России»

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Updated Сегодня, 16:46
Стали известны итоги конкурса «Молодежная столица России» на 2024 год. На звание претендовали пять городов, в том числе Омск, Москва, Владивосток, Красноярск и Мурманск. Пока что статус официально закреплен за Нижним Новгородом.
По итогам второго конкурса звание «Молодежных столиц России» получили Владивосток и Москва. Они набрали 339 636 и 342 696 голосов соответственно. Третье место досталось Омску, за который проголосовали 191 922 человек. Меньше всего голосов получили Мурманск и Красноярск.
В общей сложности заявки на участие в завершенном конкурсе подали 18 городов. Итоги объявили на церемонии премии «Время молодых» в Доме молодежи на международной выставке-форуме «Россия».
В объявленных победителями городах в предстоящем году будут проводить различные мероприятия федерального масштаба. Также указанные города вправе участвовать в дополнительном грантовом конкурсе для молодых людей, сообщается на сайте голосования.