Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск

Напомним, что теперь из Омска можно напрямую улететь в Махачкалу и Казань. Рейсы в столицу Дагестана выполняет авиакомпания Nordwind. Перелеты проходят дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылеты в Казань запланированы на среду и воскресенье. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки на официальном сайте аэропорта.