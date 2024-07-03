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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

иллюстрация

Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск

3 июля 2024, 05:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Из Омска могут запустить прямой авиарейс в Минск

Накануне мэр Шелест заявил о подписании соглашения о сотрудничестве между Омском и Минском, включающего 36 пунктов по различным аспектам взаимодействия. В частности, обсуждался вопрос о запуске прямого рейса «Минск — Омск».

Накануне Сергей Шелест объявил о подписании документа о сотрудничестве между Омском и Минском. В этом документе 36 пунктов, которые охватывают различные аспекты взаимодействия: торгово-экономическое сотрудничество, молодежная политика, культура, спорт, общественные отношения и информационный обмен.

Также обсуждался вопрос о запуске прямого рейса между Минском и Омском.

«Дорожная карта взаимодействия с нашими белорусскими коллегами подписана. Обсудили с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым вопрос запуска воздушного сообщения между нашими городами. Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром КухаревымСергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым
Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым
Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым
Сергей Шелест на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Напомним, что теперь из Омска можно напрямую улететь в Махачкалу и Казань. Рейсы в столицу Дагестана выполняет авиакомпания Nordwind. Перелеты проходят дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылеты в Казань запланированы на среду и воскресенье. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки на официальном сайте аэропорта.

Новые направления. Из Омска теперь можно будет летать в Махачкалу и Казань
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