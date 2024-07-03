Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Накануне Сергей Шелест объявил о подписании документа о сотрудничестве между Омском и Минском. В этом документе 36 пунктов, которые охватывают различные аспекты взаимодействия: торгово-экономическое сотрудничество, молодежная политика, культура, спорт, общественные отношения и информационный обмен.
Также обсуждался вопрос о запуске прямого рейса между Минском и Омском.
«Дорожная карта взаимодействия с нашими белорусскими коллегами подписана. Обсудили с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым вопрос запуска воздушного сообщения между нашими городами. Сошлись во мнении, что этот шаг послужил бы дополнительным стимулом к развитию добрых отношений между Минском и Омском», — написал мэр в своем телеграм-канале.
Напомним, что теперь из Омска можно напрямую улететь в Махачкалу и Казань. Рейсы в столицу Дагестана выполняет авиакомпания Nordwind. Перелеты проходят дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Вылеты в Казань запланированы на среду и воскресенье. Билеты на эти рейсы уже доступны для покупки на официальном сайте аэропорта.